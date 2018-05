Mann skutt etter å ha knivstukket flere personer i Paris

Publisert: 12.05.18 22:27 Oppdatert: 12.05.18 22:45

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-12T20:27:09Z

Fransk politi har skutt og drept en mann etter at han knivstakk flere personer i Paris.

BBC melder at hendelsen fant sted ved Opera-distriktet i Paris sentrum.

Le Parisien skriver at gjerningsmannen drepte en og såret åtte personer før han ble drept av politiet. Politikilder oppgir at to personer ble drept, hvor den ene er gjerningsmannen, og åtte andre er såret.

Like før klokken ni skal mannen ha gått til angrep på tilfeldige forbipasserende i nærheten av gaten Rue Saint-Augustin, en kjent restaurantgate i Paris sentrum. Ifølge øyenvitner skal det ha brutt ut panikk, og personer flyktet unna gatene.

Motivet for knivangrepet er ikke kjent.

Saken er nå hos antiterroist-avdelingen hos politiet i Paris. Aktor for Paris by, François Molins, har ankommet åstedet, melder Le Monde.

Innenriksminister hyller politiet

Frankrikes innenriksminister Gerard Collomb hyller politistyrkene for å ha holdt hodet kaldt da de nøytraliserte angriperen.

«Mine tanker går til ofrene for denne grufulle handlingen», skriver han på Twitter.

Øyenvitne: – Knivstakk vilkårlig

Journalisten Charles Pellegrin var på stedet og tvitret følgende:

«Jeg kom ut fra et komishow nær operaen sentralt i Paris og ble umiddelbart bedt om å gå inn igjen fordi det var en gal mann med kniv der. Med en gang vi kom inn hørte vi sirener og to skudd. Jeg snakket da med øyenvitner som fortalte meg at en mann vilkårlig knivstakk flere mennesker.»

Han skriver også at øyenvitnene fortalte ham at politiet forsøkte å stoppe mannen med et elektrosjokkvåpen, men at de avfyrte to skudd da det ikke fungerte. Ifølge Pellegrin satte politiet opp sperringer, ambulanser har kommet til stedet og situasjonen fremstår under kontroll.