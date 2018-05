KRITISERER TRUMP: Organiserte demonstranter fra organisasjonen IfNotNow protesterte mandag utenfor Trump International Hotel mot den amerikanske flyttingen av ambassaden. Foto: Leah Millis / Reuters

Jødiske aktivister demonstrerte mot USAs ambassadeflytting utenfor Trump-hotell

Publisert: 14.05.18 23:13

Rundt 100 jødiske aktivister blokkerte en hovedvei i Washington DC, for å protestere mot Donald Trumps avgjørelse om å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.

Demonstrantene fra den amerikanske bevegelsen, IfNotNow, blokkerte Pennsylvania Avenue i rundt to timer foran Trump International Hotel i den amerikanske hovedstaden.

IfNotNow er en jødisk progressiv aktivistgruppe, som ble dannet i 2014 for å protestere mot amerikanske jøders Israel -støtte under grensekrigen i Gaza .

Bakgrunnen for demonstrasjonen var at USA flyttet ambassaden sin fra Tel Aviv til Jerusalem . Mandag ble den nye ambassaden offisielt åpnet.

Krever palestinsk frihet

Under demonstrasjonen i Washington ropte de amerikanske ungdommene «stopp volden», og flere var ikledd t-skjorter med budskapet «den jødiske fremtiden krever palestinsk frihet».

Oppdaterte opplysninger om mandagens dødstall i Gaza ble kontinuerlig ropt opp gjennom høyttalere, mens demonstrantene sang «vi vil bygge verden med kjærlighet».

Ifølge palestinske myndigheter ble minst 55 palestinere drept, da den israelske hæren skjøt med skarpt mot menneskemengden som protesterte ved grensen mellom Gaza og Israel mandag.

Over 2500 andre ble meldt skadet.

Protestene i Washington er den andre Gaza-protesten av IfNotNow, som oppfordrer amerikanske jøder til å slutte å støtte Israels holdninger mot den okkuperte Vestbredden og Gazastripen, skriver Reuters.

Trump: – En stor dag for Israel

Pressetalsmann i Det hvite hus, Raj Shah, sier at USA i flere tiår har vært for forsiktig, og latt som at Jerusalem ikke er Israels hovedstad, mens det i realiteten har vært det.

– Det dagen i dag handler om, er å følge opp hva presidenten har lovt, og det han tror på, sier Shah om ambassadeflyttingen.

Det hvite hus sier også at Donald Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad ikke betyr at USA har valgt side i de endelige forhandlingene mellom Israel og Palestina.

Trump har foreløpig ikke selv uttalt seg om de dødelige konfrontasjonene, men mener på sin side at dette er en stor dag for Israel, som forøvrig også feirer 70-årsdag.

Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, er svært begeistret for den nye ambassaden.

– Venner, for en fantastisk dag! Husk denne dagen, dette er vår historie. Herr Trump, ved å anerkjenne historie, har du skapt historie, sa han til forsamlingen under åpningen.