REALITETEN: Talskvinne for Pro Life- bevegelsen i Irland, Anne Murray forsvarer de svært eksplisitte kampanjeplakatene med at de viser «abortens sanne ansikt».

Skremmer irene til valgurnene med fosterbilder

Nora Thorp Bjørnstad

NINA RANGØY (foto)

Publisert: 24.05.18 23:34 Oppdatert: 25.05.18 00:17

DUBLIN (VG)

DUBLIN (VG) Med oppblåste bilder av fostre sikrer abortmotstanderne seg verdifulle tviler-stemmer før folkeavstemningen fredag.

Ingen som besøker Irland denne måneden kan unngå å legge merke til dem: De store plakatene med en nyskapt baby i mors liv, ledsaget av rystende slagord som «Rett til å drepe?» og « Hvis det uroer deg å drepe en seks måneder gammel baby, stem nei».

Forslaget irene skal stemme over førstkommende fredag, er om det åttende grunnlovstillegget, som i praksis er et totalforbud mot abort med mindre mor risikerer å dø, skal droppes, slik at Irlands abortlover vil likne mer på andre EU-lands.

FAKTA: IRLANDS ÅTTENDE GRUNNLOVSTILLEGG Det åttende grunnlovstillegget ble innført etter en folkeavstemning i 1983. Det fastslår at et ufødt barn har samme rett til beskyttelse som moren, og forbyr abort i nesten alle tilfeller. Fredag 25.mai stemmer irene over om grunnlovstillegget skal fjernes. ( Kilde: Irish Times )

Abortmotstandsbevegelsen i Irland har lenge vært sterk, men de siste månedene har interessegruppene giret opp kampanjeaktiviteten til et helt nytt nivå. Det står mye på spill, forteller organisasjonen Pro Lifes talskvinne Anne Murray til VG i Dublin.

– Det handler om menneskerettigheter. Et menneske skapes den dagen det unnfanges, og må ha samme rett til liv som moren. Vil vi virkelig ha et samfunn hvor de sterkeste skal få velge hvem som skal leve og hvem som skal dø?, spør den kortklipte kvinnen i sober, blå drakt, retorisk.

Haler innpå

For noen måneder siden var den gjengse oppfatning, godt støttet opp av meningsmålinger, at parten som vil droppe forbudet gikk en sikker seier i møte.

Men de siste ukene har gallupene vist at stadig flere av tvilerne vil stemme «nei» til å fjerne dagens strenge lov. På de siste målingene har abortmotstanderne tatt et byks opp, til en oppslutning som kan nærme seg den deres liberale motstandere har.

– Vi har virkelig merket en økning i støtten til saken vår de siste ukene. Det har vært tøft frem til nå, med en partisk presse og forsøk på å kvele debatten, men nå begynner folk å få øynene opp, sier talskvinnen for Pro Life til VG.

«Nei»- sidens rystende bildebruk og harde slagord, tilskrives i irsk media æren for popularitetsveksten.

– Bildene av fostrene er kanskje ubehagelig for noen å se på, men kanskje må vi rett og slett ta inn over oss realitetene av hva abort er! Bildene viser abortens sanne ansikt, forklarer talskvinne Murray alvorlig.

Frykter nei-seier

I Dublin-forstaden Monkstown har en femtitalls aktivister, både menn og kvinner i alle aldre, plassert seg i et sterkt trafikkert veikryss med plakater med påskriften « tut for ja». Lydnivået er høyt, og aktivistene reagerer med jubel for hvert støttende tut.

De frivillige som driver valgkamp for at Irland skal fjerne abortforbudet, holder seg til sobre slagord som «hun trenger ditt ja», og håper det skal rekke til en seier i avstemningen. Likevel mener samtlige av aktivistene VG snakker med at nei-sidens kampanje nå utgjør en betydelig trussel.

– Ingen tør å vedde på seier nå. Skremselspropagandaen med blodige fostre og de dømmende slagordene stikker så dypt hos folk. Sønnen min ser disse bildene og vet nå godt hva abort er, selv om han ikke er gammel nok til å vite hvordan barn lages! Jeg håper dette tar slutt snart, og at vi kan begynne å respektere at ingen utenforstående har rett til å bestemme hva som er rett valg for en gravid kvinne, sier May Rose Fitzsimmons (47), som har tatt med sin fire år gamle, svært entusiastiske datter til veikryss-arrangementet.

Håper på signaleffekt

Mens Fitzsimmons og hennes meningsfeller sier at de etterlyser samme type helsehjelp til kvinner i Irland som det man har i de fleste av nabolandene, mener abortmotstander Murray at Irland tvert i mot kan bli et foregangsland for en reversering av abortrettigheter i hele Europa.

– Signaleffekten vil være enorm om vi vinner. Vi håper jo at nettopp denne folkeavstemningen også kan skape en debatt i andre europeiske land over om de skal følge Irlands eksempel.

