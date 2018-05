DREPT: Den russiske journalisten og forfatteren Arkadij Babtsjenko ble tirsdag skutt og drept i Ukrainas hovedstad Kiev. Foto: Marcus Ericsson / TT NYHETSBYRÅN

Venn av drept, russisk journalist til VG: – Drapet var dessverre forutsigbart

Anton Naumlyuks venn og kollega, den regimekritiske, russiske journalisten Arkadij Babtsjenko, ble tirsdag skutt og drept i Ukrainas hovedstad Kiev.

– Han var min venn, som jeg skylder det faktum at jeg ble journalist, sier den russiske fotojournalisten Anton Naumlyuk til VG.

Han besøkte denne uken Norge i forbindelse med Oslo Freedom Forum. Han har de siste fire årene fotografert og dokumentert folk som utsettes for overgrep på den okkuperte Krim-halvøya.

Bildene viser menneskene som er i konflikt med og blir forfulgt av det russiske regimet på Krim, de skjulte historiene bak okkupasjonen. Bildene hans er nå utstilt i Oslo sentrum.

Hans venn Arkadij Babtsjenko, som tirsdag ble skutt og drept i Kiev, var kjent som en frittalende kritiker av president Vladimir Putin og Russlands annektering av Krim-halvøya i Ukraina .

– Drapet er demonstrerende på det mest grusomme vis, men dessverre også forutsigbart, mener Naumlyuk.

Babtsjenko forlot Russland i februar 2017 og begrunnet dette med at han hadde mottatt trusler og var redd for å bli fengslet.

– Han fikk stadig trusler, slik alle russiske journalister som kritiserer dagens regime gjør. Han fortsatte å jobbe, til tross for at han forsto at disse truslene er virkelige. Han planla å skrive en bok om sitt arbeid som militær korrespondent, han hadde planer om å få familien sin til Kiev, sier Naumlyuk.

Arkadij Babtsjenkos kone skal ha vært på badet da hun hørte skudd. Da hun kom ut, fant hun mannen blødende, ifølge ukrainsk politi.

41-åringen døde i ambulansen på vei til sykehuset. Ifølge kollegaen Osman Pashajev, ble han drept med tre skudd i ryggen i trappen i huset der han bodde, da han kom hjem fra butikken.

Politisjefen i Kiev, Andriij Krisjtsjenko, mener drapet trolig kan knyttes til Babtsjenkos virke som journalist.

– Kiev er ikke det sikreste stedet for politiske flyktninger fra Russland. Journalist Pavel Sheremet, tidligere nestleder Denis Voronenkov og andre er blitt drept her. Dessverre er resultatene av etterforskningene av alle drapene enten helt fraværende eller ufullstendige. Det tillater Russland, som alle disse menneskene flyktet fra, å spekulere i årsaken til dødsfallene og anklage Ukraina for å ha dårlig sikkerhet, sier Naumlyuk.

– Jeg håper at etterforskningen vil finne drapsmannen og oppdragsgiveren, men i den offentlige mening i Ukraina og i det meste av verden vil de russiske myndighetene være skyldige, mener han.