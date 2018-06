MØTTE ABE: USAs president Donald Trump og Japans statsminister Shinzo Abe snakket med pressen i hagen til Det hvite hus torsdag. Foto: ANDREW HARNIK / TT NYHETSBYRÅN

Trump: – Jeg trenger ikke forberede meg til Kim-møtet

NTB

Publisert: 08.06.18 10:52 Oppdatert: 08.06.18 11:06

Donald Trump sier holdninger er viktigere enn forberedelser når han skal møte Kim Jong-un i neste uke.

President Donald Trump sier han vil invitere Nord-Koreas leder Kim Jong-un til USA hvis toppmøtet mellom dem går bra.

Den amerikanske presidenten snakket om det planlagte møtet på en pressekonferanse torsdag sammen med Japans statsminister Shinzo Abe.

– Normalisering av forholdene er noe jeg håper vi kan få til når alt er fullført, sa Trump, som lovet å invitere Kim til USA hvis møtet i Singapore neste uke blir vellykket.

Presidenten forsikret at alt er klart for toppmøte da han tok imot Abe i Det hvite hus.

– Jeg tror ikke jeg trenger å forberede meg veldig. Det dreier seg om holdning. Det dreier seg om vilje til å få ting gjort. Men jeg mener vi har vært forberedt på dette toppmøtet lenge, sa Trump.

– En, to, tre

Presidenten åpner for å være i Singapore i flere dager for å snakke med den nordkoreanske lederen.

– En, to, tre, avhengig av hva som skjer, sa Trump da han fikk spørsmål om hvor mange dager det kan bli snakk om.

Samtidig gjentok presidenten at han er forberedt på å forlate møtet hvis det ikke går som han håper.

Bare for noen uker siden avlyste Trump det planlagte møtet i et personlig brev til Kim Jong-un. Her skrev han at Kim hadde gitt uttrykk for et «voldsomt sinne» og at det ville være upassende å møte ham.

Men kort tid senere ombestemte Trump seg igjen. Deretter fikk den amerikanske regjeringen besøk av en nordkoreansk general, som hadde med seg et personlig brev fra Kim til Trump.

Brevet var «veldig varmt» og «veldig fint», sa Trump på pressekonferansen sammen med Abe.

Bortførte japanere

Toppmøtet mellom Trump og Kim var et av de viktigste temaene som Trump og Abe skulle diskutere torsdag. Handel sto også på dagsordenen.

Før han forlot Japan, sa Abe at han håpet å bli enig med Trump om en felles tilnærming til Nord-Korea. Regjeringen i Japan har flere ganger advart USA mot å være for ettergivende overfor det nordkoreanske regimet.

Abe håper Trump vil konfrontere Kim med situasjonen for japanske borgere som ble kidnappet av Nord-Korea på 1970- og 80-tallet. Også Abe er villig til å ha direkte samtaler med Nord-Korea, hvis det kan bidra til å løse kidnappingssaken.

I amerikanske medier har det gått rykter om at den tidligere basket-stjernen Dennis Rodman vil være i Singapore under toppmøtet. Rodman har besøkt Nord-Korea fem ganger og truffet Kim Jong-un.

Men Rodman er ikke invitert til toppmøtet, sa Trump torsdag. Presidenten kunne også avkrefte at han og Kim Jong-un har planer om å spille golf.