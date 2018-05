SØRGER: Migueliuth Sandoval (t.h) og Angél Gahona hadde vært gift i 12 år, og hadde en fire år gammel datter sammen. Sandoval har nå også omsorg for Gahonas 17 år gamle sønn. Foto: PRIVAT

Ektemannen Ángel (42) ble drept mens han filmet demonstrasjonene i Nicaragua: – Jeg må kjempe for datteren vår

Publisert: 31.05.18 10:05 Oppdatert: 31.05.18 10:25

Journalist Angél Gahona ble skutt og drept mens han sendte direkte på Facebook fra demonstrasjonene som har rystet Nicaragua. Hjemme satt kona Migueliuth Sandoval og så på sendingen.

– Han sa han bare skulle filme litt til før han kom hjem. Mens jeg følger sendingen hans, så faller mobilen i bakken og jeg hører hvordan han også faller. Jeg ble livredd, men skjønte ennå ikke hva som hadde skjedd. Jeg løp så fort jeg kunne til sykehuset. Men da jeg kom frem, fikk jeg vite at han hadde blitt erklært død på stedet, sier Migueliuth Sandoval til VG.

Enken snakker med VG på telefon fra Bluefields i Nicaragua.

En drøy måned har gått siden ektemannen og journalistkollega Angél Gahona ble skutt og drept 21. april. Gahona var ute og filmet demonstrasjonene mot regimet til Daniel Ortega - som har krevd over 80 liv over hele landet.

Videoen av drapet viser hvordan han er på vei til en minibank som har blitt vandalisert i demonstrasjonene, i det tre skarpe skudd høres. Gahona faller om på fortauet, blødende fra hodet.

Han hadde i lengre tid mottatt drapstrusler for sine saker om politikorrupsjon og narkotikasmugling. Familien mistenker at politiet står bak drapet.





















1 av 9 HARDE DEMONSTRASJONER: En maskert demonstrant går mellom brennende bildekk i hovedstaden Managua, 20. april. Foto: Alfredo Zuniga / TT NYHETSBYRÅN

– Må kjempe for datteren vår

– Vi fryktet vold fra narkotikakartellene, men aldri fra regjeringsstyrker. Men Angél viste aldri frykt, selv om han visste at det var en risiko at noe skulle skje med ham. Nå må jeg klare meg resten av livet uten engelen min, forbildet mitt og bestevennen min. Det jeg har igjen å kjempe for, er den fire år gamle datteren vår, sier Sandoval til VG.

Drapet på journalisten har blitt et symbol på den eskalerende krisen i Nicaragua. Politistyrker og paramilitære tilknyttet president Daniel Ortega, den tidligere revolusjonshelten og sandinist-lederen, har brukt massiv kraft for å slå ned på de landsomfattende demonstrasjonene.

I det som er et av regionens fattigste, men også tryggeste land, har over 80 unge personer blitt drept, og over 800 blitt skadet, ifølge Amnesty International .

Selve katalysatoren for demonstrasjonene var økt skatt og kutt i pensjonen til landets eldre. Blant en befolkning som anser korrupsjonen til Sandinista-regimet som gjennomsyrende i samfunnet, var de planlagte reformene til Ortega dråpen som fikk begeret til å renne over, ifølge Latin-Amerika-forskeren Evan Ellis .

Fikk en pistol mot hodet

Ortega har siden gått tilbake på reformene, noe som har bidratt til å dempe demonstrasjonene. Men uroen ulmer fortsatt.

– Det nicaraguanske folket har våknet. Dette var et svar på mange år med enorm korrupsjon, autoritært styresett og dårlige levekår. Det er ikke noen vei tilbake for oss nå. Dette mafia-styret må bort fra makten, sier tidligere opposisjonspolitiker og kvinneforkjemper Edipcia Dubón til VG.

Hun er i Oslo i forbindelse med menneskerettighetskonferansen Oslo Freedom Forum. Dubón forteller om flere episoder der hun og medpolitikere har blitt angrepet og truet av paramilitære grupper tilknyttet Ortegas regime. Én av hendelsene skal ha involvert et skytevåpen rettet mot Dubóns hode.

Daniel Ortega var sentral da sandinistene etter en mangeårig geriljakrig maktet å styrte den USA-støttede diktatoren Anastasio Somoza i 1979. Men etter at Ortega ble gjenvalgt som president i 2006 (etter å først ha sittet en periode på 80-tallet), har han innskrenket demokratiske rettigheter, omskrevet grunnloven og gitt stillingen som visepresident til kona Rosario Murillo.

– Vi lever i et diktatur

Det autoritære styret til Ortega får flere til å sette likhetstegn mellom ham og diktatoren han var med å styrte i 1979.

– Det er skremmende hvor kort tid Ortega har brukt på å nærme seg Somoza. Ikke misforstå, Nicaragua lever i et diktatur nå også, sier Dubón til VG.









1 av 3 PRESIDENTPAR: Daniel Ortega og Rosario Murillo er både president og førstedame, og president og visepresident. Her under et valgkamparrangement i 2011. Foto: Esteban Felix / TT NYHETSBYRÅN

Tilbake i Bluefields i Nicaragua sitter de etterlatte til Angél Gahona igjen med en rekke spørsmål. De fester ingen tillit til politiets versjon av drapet på journalisten. Politiet har utpekt to unge menn som de mener deltok i demonstrasjonene mot regjeringen, som skyldige.

Enken til Gahona mener derimot politiet benyttet anledningen til å ta livet av ham, for så å gjemme sporene sine i kaoset som oppsto i demonstrasjonene.

– Det finnes ingen rettferdighet i dette landet. Dette var ekstremt målrettede skudd mot hode og bryst, som ble avfyrt fra lang avstand. Det finnes ingen bevis for at det var disse guttene som gjorde det, sier Sandoval til VG.

Hun legger til:

– Nicaragua klarer ikke mer undertrykkelse og korrupsjon. Ángels død kan ikke være forgjeves, sier hun.