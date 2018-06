«JEG TRODDE HUN SKULLE DØ»: Moren til fem år gamle Khulud Rashid fryktet det verste da jenta ble akutt dårlig. Nå får hun behandling mot meslinger ved sykehuset i Zinjibar i Abyan-provinsen. Kroppen er dekket av rødt utslett. Foto: Harald Henden/VG

Livsfarlige epidemier spres med full kraft

Publisert: 03.06.18 18:48

UTENRIKS 2018-06-03T16:48:21Z

ABYAN/ADEN (VG) Lutfattige og krigsherjede Jemen rammes av difteri og meslinger. I bakgrunnen lurer en antibiotikakrise.

Kroppen til Khulud Rashid (5) er dekket av røde prikker. Hun hoster tørt og er svært medtatt. For én uke siden ble hun plutselig svært syk.

Jeg trodde hun skulle dø. Hun spiste ikke, stirret rett fremfor seg og hadde skyhøy feber, forteller moren Samiha Ahmad (43), som er sykepleier.

Samiha forsto ikke med det første at det var meslinger, som datteren ikke er vaksinert mot. Hun tenkte på malaria og tyfoidfeber. Men etter fem dager kom det umiskjennelige utslettet. Femåringen er innlagt på sykehuset der moren jobber i Zinjibar, provinshovedstaden i Abyan. Hun får antibiotika og febernedsettende.

Kolera, difteri og meslinger Kolera: Forårsakes av en bakterie i tynntarmen som gir akutt diaré og kan føre til alvorlig dehydrering i løpet av få timer. Smitte skjer ofte via forurenset drikkevann, som skyldes dårlig sanitærforhold, krig og konflikt. Behandles med væske- og elektrolytterstatning, eventuelt antibiotika. Årlig er det 2–3 millioner koleratilfeller i verden, der cirka 120.000 mennesker dør. Kolera var 1800-tallets store epidemisykdom (også i Norge), men finnes fortsatt i 80 land i Asia, Afrika og Karibien/Mexico.

Forårsakes av en bakterie i tynntarmen som gir akutt diaré og kan føre til alvorlig dehydrering i løpet av få timer. Smitte skjer ofte via forurenset drikkevann, som skyldes dårlig sanitærforhold, krig og konflikt. Behandles med væske- og elektrolytterstatning, eventuelt antibiotika. Årlig er det 2–3 millioner koleratilfeller i verden, der cirka 120.000 mennesker dør. Kolera var 1800-tallets store epidemisykdom (også i Norge), men finnes fortsatt i 80 land i Asia, Afrika og Karibien/Mexico. Difteri: Akutt bakterieinfeksjon i luftveier eller på huden. Spres ved dråpesmitte, behandles med antibiotika. Stor vaksinedekning verden over, men fortsatt sporadiske utbrudd i Asia, Afrika, Sør-Stillehavet, Midtøsten, Øst-Europa og Haiti og Den dominikanske republikk.

Akutt bakterieinfeksjon i luftveier eller på huden. Spres ved dråpesmitte, behandles med antibiotika. Stor vaksinedekning verden over, men fortsatt sporadiske utbrudd i Asia, Afrika, Sør-Stillehavet, Midtøsten, Øst-Europa og Haiti og Den dominikanske republikk. Meslinger: Den mest smittsomme sykdommen vi kjenner. Forårsakes av meslingvirus. Gir utslett, feber og i verste fall hjernebetennelse. Forårsaker årlig over 134.000 dødsfall på verdensbasis. Vaksinetilbud i Norge siden 1969. Hittil i år har fire uvaksinerte nordmenn blitt smittet. Kilde: Folkehelseinstituttet, Verdens helseorganisasjon (WHO)

– Hun er blitt betraktelig bedre. Nå begynner hun å feste blikket, og hun drikker litt juice, sier Samiha.

Helsesjef: «Sprer seg med voldsom kraft»

Hittil i år har 13 pasienter dødd av meslinger bare ved sykehuset i Zinjibar. Sykehuset har også hatt flere difteridødsfall.

– Meslinger og difteri vil bli det nye kolera-utbruddet. Vi ser at det sprer seg med voldsom kraft. En del av årsaken er at vi får så mange flyktninger fra andre deler av landet, og de færreste av dem er vaksinert, forteller Ali Mansour Salem, helsesjef i Abyan-provinsen.

Zinjibars eneste sykehus har bare fire prosent av de medisinene og utstyret de trenger, anslår han. Det synes: Operasjonssalen står fullstendig tom, det samme gjør flere pasientrom.

– Vi kaller det et sykehus, men vi mangler alt nødvendig utstyr som et sykehus trenger, sier Salem.



1 av 2 TOMT: Det meste mangler på provinshovedstaden Zinjibars eneste sykehus. Harald Henden/VG

Én tragedie følger en annen

Samtidig som meslinger er i ferd med å be om seg, brøt det i fjor ut difteri i landet for første gang siden 1982. I Jemen er disse sykdommene, som egentlig kan forebygges og behandles, potensielt dødelige fordi helsetilbudet i landet har kollapset . Smitten sprer seg raskt blant en befolkning der svært mange er underernærte og har et dårlig immunforsvar.

I fjor ble Jemen rammet av verdens verste kolerautbrudd. Over én million mennesker ble smittet, 2200 døde av akutt diaré og dehydrering.

Katastrofen kunne ha vært unngått, hadde det ikke vært for at krigen har etterlatt et helt folk uten god nok tilgang på rent vann, medisiner og helsepersonell, har humanitære organisasjoner fastslått.

De siste koleratilfellet i Jemen ble registrert i november, men nå som den fuktige sommersesongen er i gang, kan bakterien gjøre plutselig retrett. Derfor går helsepersonell fra dør til dør, fra flyktningtelt til flyktningtelt, med drikkevaksiner mot kolera.



1 av 2 FÅR VAKSINE: Hafida Ahmad (40) bikker på hodet og gaper. Legen Hmedah Zaid Ahmed heller drikkevaskinen ned i munnen hennes. Den første uken i mai startet Verdens Helseorganisasjon (WHO) sin første landsomfattende aksjon for å bekjempe kolera i Jemen. 350.000 personer skal ta drikkevaskinen. Harald Henden/VG

Krigen i Jemen Jemen er en republikk på Den arabiske halvøy, med om lag 29 millioner innbyggere.

I september 2014 tok Houthi-bevegelsen, en lokal sjiamuslimsk opprørsgruppe, kontroll over hovedstaden Sana’a og det brøt ut borgerkrig.

I mars 2015 utviklet det seg til en stedfortrederkrig, da en regional koalisjon med sunnimuslimske stater ledet av Saudi-Arabia gikk til krig mot den Iran-vennlige Houthi-militsen .

Over 10.000 mennesker er blitt drept og over 50.000 såret i krigen siden 2015. Sivile utgjør flertallet av ofrene.

Inntil desember solgte Norge våpen og ammunisjon til Emiratene . Norge selger fortsatt forsvarsmateriell til koalisjonen. VG har dokumentert at norsk militærmateriell er blitt brukt i Jemen .

Over tre millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut.

FN omtaler krigen i Jemen som «verdens verste humanitære krise» der over åtte millioner mennesker lever på randen av hungersnød. Kilder: NTB, AFP, FN, WHO, Store Norske Leksikon, VG

Antibiotikaresistens

Det er en annen dimensjon som gjør utbruddene av kolera, meslinger og difteri i Jemen ekstra skummelt: Den siste tiden har helsepersonell oppdaget stadig flere pasienter med multiresistente bakterier. Disse bakteriene lar seg ikke knekke av noen form for antibiotika.

Det er en skremmende utvikling. Jeg tror dette kan utvikle seg til en katastrofe for samfunnet vårt, sier Omar al Nagda (32).

Han er sjef for laboratoriet ved sykehuset til Leger uten grenser i Aden, og har nettopp startet å forske på den økte antibiotikaresistensen i Jemen. Ingen kjenner omfanget av problemet ennå.

Årsaken til problemet er i hovedsak overforbruk av antibiotika, forteller al Nagda. På sykehusene har behandlingen med antibiotika vært for lite målrettet, og på apotekene kan det meste fås reseptfritt. Antibiotikakrisen kan i verste fall føre til at flere dør av infeksjoner som egentlig kan behandles.

