Folkevalgte i Irans nasjonalforsamling brant et amerikansk flagg etter at USA trakk seg ut av atomavtalen. Foto: AFP / Islamic Consultative Assembly News Agency

Iranske folkevalgte brant USA-flagg

Publisert: 09.05.18 09:35

Konservative iranske folkevalgte ropte «død over Amerika» i det de satte fyr på et amerikansk flagg i nasjonalforsamlingen.

Flaggbrenningen kommer etter at Donald Trump onsdag vedtok å trekke USA ut av den internasjonale atomavtalen med Iran .

Ifølge AP skal det ha vært en improvisert hendelse i den iranske nasjonalforsamlingen i Teheran onsdag.

I tillegg til å brenne flagget skal de også ha brent papirark med atomavtalen på.

Trumps avgjørelse har vakt harme i deler av den iranske befolkningen. Flere iranske folkevalgte skal være pessimistiske til at Iran-avtalen kan overleve, men president Hassan Rouhani har uttalt at han håper å forhandle med europeiske land i stedet for å trekke Iran ut.

Det er ikke uvanlig at det brennes amerikanske flagg i Iran, men dette skal være første gang noe brennes inne i nasjonalforsamlingen, ifølge AP.