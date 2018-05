ÅPEN: Nord-Koreas viseutenriksminister Kim Kye-gwan, her avbildet i 2007. Foto: DAVID GRAY / REUTERS

Nord-Korea: Fortsatt villig til å møtes

NTB

Publisert: 25.05.18 01:19

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-24T23:19:18Z

Nord-Korea sier de er fortsatt villige til å møtes etter at USA avlyste det planlagte toppmøtet mellom de to landene.

– Den plutselige kunngjøringen om at møtet er avlyst er uventet for oss, og vi kan ikke gjøre annet enn å synes at det er ytterst beklagelig, sier Nord-Koreas viseutenriksminister Kim Kye-gwan i en pressemelding via Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA.

– Vi presiserer igjen vår villighet til å sitte ansikt til ansikt når som helst og i hvilken som helst form, for å finne løsninger på problemet, la han til.

Torsdag avlyste USAs president Donald Trump toppmøtet mellom de to landene som skulle holdes i Singapore 12. juni. Ifølge en kilde i Det hvite hus tok Trump beslutningen på bakgrunn av en serie med nordkoreanske løftebrudd.

Ett eksempel er at nordkoreanske representanter angivelig ikke dukket opp til et møte med utsendinger fra USA i Singapore for å planlegge toppmøtet.

Nord-Korea hevder fredag at USAs avgjørelse ikke er i tråd med resten av verdens ønsker, og presiserer at de ønsker å finne løsninger til spenningene med USA.

Denne artikkelen handler om Nord-Korea

USA

Donald Trump