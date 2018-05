Virkelighetens «Spiderman» fikk statsborgerskap av Macron

Publisert: 28.05.18 11:23

PARIS (VG) Mamoudou Gassama (22) klatret opp en husfasade i Paris for å redde livet til en 4 år gammel gutt. Nå hedres han av president Macron med fransk statsborgerskap.

Den utrolige historien fra virkeligheten er mandagens store snakkis i Frankrike , og inneholder alt en god fortelling bør by på: En ekte helt, hjertebankende spenning og en lykkelig slutt.

Mannen som hele Frankrike snakker om, er den 22 år gamle Mamoudou Gassama, en papirløs flyktning fra Mali, som handlet kjapt da han i helgen så et barn hengende på utsiden av en balkong i fjerde etasje i Paris`18. arrondissement .

Måten den unge mannen tar seg oppover fasaden er så imponerende at videoen av ham allerede er sett millionvis av ganger.

Fra papirløs til hedersborger

Heltedåden har heller ikke gått Frankrikes president Emmanuel Macron hus forbi. Sent søndag kveld sendte Elyseet ut en melding om at Gassama er invitert til et møte med presidenten mandag, og at Macron ville hedre den unge mannen med fransk statsborgerskap.

Ved 11-tiden mandag formiddag ble det bekreftet at møtet hadde funnet sted.

Den 22 år gamle vestafrikaneren har i et knapt år oppholdt seg i Frankrike uten gyldige papirer, men møtes nå med åpne dører fra myndighetene.

Paris’ ordfører Anne Hindalgo var raskt ute med å gi honnør til «den ekte spiderman», da hun snakket med han på søndag.

– Han forklarte meg at han kom for noen måneder siden med et ønske om å etablere seg her. Jeg svarte at hans heroiske gest er et forbilde for alle innbyggere, og at Paris by selvfølgelig vil gjøre det vi kan for å støtte han i hans ønske om å slå seg ned her, skriver ordføreren på Twitter .

Tenkte ikke

På morgensendingen til BFMTV mandag, ble en lett nervøs og beskjeden Gassama spurt hva som fikk han til å handle slik han gjorde.

– Jeg så dette barnet, og jeg tenkte ikke engang. Jeg bare reddet han, forklarer han.

Det var først etter at 22-åringen hadde barnet i sine armer at han tok inn over seg hva som hadde skjedd.

– Det var da jeg kom inn i leiligheten at bena mine begynte å skjelve, samtidig som politiet kom, forteller han til TV-kanalen.

Far i varetekt

For helten selv kommer all oppmerksomheten brått på.

– Det er første gang jeg blir intervjuet og første gang jeg ser en video av meg selv på Facebook, sier han til Le Parisien .

4-åringens far, en 36 år gammel mann som forklarte politiet at han “bare var ute en tur for å handle” da ulykken skjedde, sitter nå i varetekt.