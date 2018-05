1 av 5 RØMTE: Antonio Ledezma på flyplassen i Bogotá, Colombia, før han satte seg på flyet til Madrid. Han lovet å videreføre kampen mot sosialistregimet i Venezuela fra Europa. Foto: Ricardo Mazalan / TT NYHETSBYRÅN

Antonio Ledezma til VG: – Militæret må reise seg mot regimet i Venezuela

Publisert: 29.05.18 17:16 Oppdatert: 29.05.18 17:34

UTENRIKS 2018-05-29T15:16:31Z

GRAND HOTEL (VG) Gjemt i en stor hettegenser og med en caps trukket godt ned over øynene, klarte den fengslede eks-ordføreren i Caracas, Antonio Ledezma (63), å rømme fra Venezuela.

Etter nesten tre år i fengsel og husarrest, lyktes Antonio Ledezma i november i fjor å flykte fra husarrest i Venezuela og over grensen til Colombia. Den tidligere opposisjonsordføreren i hovedstaden Caracas måtte passere over 40 militære sjekkposter på den over tusen kilometer lange kjøreturen, det meste i mørke.

– Det var som å spille russisk rulett. Jeg visste at risikoen var stor, men regimet var i ferd med å plante falske bevis på meg for å få meg overført tilbake til fengsel fra husarrest, forteller Ledezma.

VG møter ham på Grand Hotel i Oslo i forbindelse med menneskerettighetskonferansen Oslo Freedom Forum denne uken.

Ledezma viser VG et klipp fra et overvåkningskamera ved grenseovergangen. Ledezma, gjemt i en stor hettegenser og med en caps trukket godt ned over øynene, ser ned i bakken mens han viser et falskt ID-kort til soldaten som står vakt ved overgangen. Med ett hører han en kvinnestemme rope navnet hans.

– Av en eller annen grunn kjente hun meg igjen. Jeg trodde det var slutten. Men heldigvis lot soldaten meg fortsette, sier han.

Maduro ble gjenvalgt

Etter å ha entret Colombia, satte han seg på første fly til Madrid. Der ble han gjenforent med familien. Nesten tre år etter at han i februar 2015 ble arrestert på sitt daværende ordførerkontor av tungt bevæpnet politi , var han fri. Ledezma ble anklaget for å ha konspirert med CIA for å lede et kupp mot regjeringen. Fengslingen har blitt betegnet som politisk motivert, og blitt sterkt kritisert av en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.

– Vampyren har forlatt oss! Han har dratt til Spania for å drikke vin og leve det gode liv, sa Venezuelas president Nicolás Maduro hånlig på direktesendt TV etter at den vellykkede flukten ble kjent.

En drøy uke har nå gått siden landets upopulære sosialistpresident Nicolás Maduro 20. mai ble gjenvalgt som president i kriserammede Venezuela. Valget ble fordømt av et tilnærmet fullstendig verdenssamfunn. Manglene ved valget var flere og beskyldningene om valgfusk var mange. Det store flertallet av opposisjonen, av dem som ikke er i fengsel eller i eksil, manet befolkningen til å boikotte valget.

Mange gjorde akkurat det: Regjeringstallene på valgdeltagelsen var på 46 prosent, mens enkelte kilder har hevdet at det dreide seg om så lite som 32 prosent. Flere rapporter har kommet om at mange som stemte på Maduro gjorde det av press og i frykt for å miste matrasjoner.

Den mer radikale delen av opposisjonen, som Maria Corína Machado og Antonio Ledezma, har vært klare på at valgboikotten var en suksess. Men på diverse sosiale medier og i landet er det mange av dem som fulgte opposisjonens råd, som nå er frustrerte og etterlyser en klar og samlet strategi fra opposisjonen som kan bidra til endring i Venezuela.

Meningene er delte og mange. Færre virker til å tro på en fredelig løsning i landet.

Flere analytikere har uttrykt bekymring for at sanksjoner mot oljeindustrien i Venezuela, som amerikanske myndigheter nå vurderer, kan gjøre den svært alvorlige humanitære situasjonen i landet enda verre. Til tross for enkelte deserteringer og misnøye innad i militæret , virker et militærkupp mot regimet også lite sannsynlig all den tid høytstående militæroffiserer er nære allierte med regjeringen. På en rekke sosiale medier hagler det med oppfordringer om en militær intervensjon i Venezuela – lik den USA-støttede invasjonen for å fjerne diktatoren Manuel Noriega i Panama i 1989.

– Militæret må reise seg mot regimet

Antonio Ledezma på sin side tar til orde for en «humanitær intervensjon» i Venezuela.

– Hele verdenssamfunnet må bidra med flere og mer målrettede sanksjoner mot politikerne som er involvert i narkotikasmugling, korrupsjon og forbrytelser mot sin egen befolkning, sier han til VG.

Ledezma og andre opposisjonspolitikere har tidligere tatt til orde for at det venezuelanske militæret «må reise seg» mot regimet. Både Rex Tillerson (tidligere utenriksminister i USA) og den republikanske senatoren Marco Rubio har spekulert i mulighetene for et militærkupp i Venezuela.

– Militæret må reise seg mot regimet for å redde demokratiet og gjeninnføre den konstitusjonelle orden som Maduro fullstendig har ødelagt, sier Ledezma til VG.

– Er det en oppfordring til militærkupp?

– Nei, det jeg etterspør er når militæret skal slutte å tolerere at Maduro ødelegger demokratiet i Venezuela, sier han.

– Opposisjonen ligger med brukket rygg. Mange er i fengsel, noen er i eksil og andre får ikke delta i politikken. Er du redd for at Venezuela nå vil befeste seg som et diktatur i årene fremover?

– Det er denne frykten som gir meg mer kraft i å fortsette å kjempe for demokratiet, og det kommer jeg til å gjøre så lenge det er pust i meg. Mange rundt om i verden trodde vi overdrev da vi advarte mot de autoritære tendensene til Chávez og hva som kom til å skje i Venezuela. Men nå blir vi endelig trodd, sier han.