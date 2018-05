Det samme ammunisjonslageret ble rammet av brann også for sju år siden. Foto: AP / NTB scanpix

Russisk by evakuert etter brann i ammunisjonslager

NTB

Publisert: 16.05.18 17:30

Tusener av innbyggere i en by i det sentrale Russland er evakuert etter at det begynte å brenne i et ammunisjonslager.

Ammunisjonslageret tok fyr etter at en gressbrann hadde spredt seg. Brannen omfattet et område på rundt 20 hektar, om lag 0,2 kvadratkilometer.

Brannmannskapene fikk raskt kontroll over flammene, men ammunisjon som var lagret på stedet begynte å eksplodere. Dermed måtte en nærliggende motorvei stenges. Flere tusener innbyggere måtte evakueres, men det var ingen fare for liv, opplyser lokale myndigheter i byen Pugatsjov, som ligger rundt 1.000 kilometer øst for Moskva.

For sju år siden oppsto det en brann i det samme ammunisjonslageret. Den gang mistet en soldat livet og flere tusener boliger ble ødelagt.

