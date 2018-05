FEIRER: Israelere danser i gatene og jubler over åpningen av den amerikanske ambasseden i Jerusalem. Foto: Helge Mikalsen

VG i Israel: – Takker Gud for at han har gitt oss Jerusalem tilbake

Publisert: 15.05.18 23:55

JERUSALEM/KALANDIA/RAMALLAH (VG) Fremdeles danser og synger israelere foran Jaffainngangen til Jerusalems gamleby. Samtidig har de rasende palestinske protestene spredd seg fra Gaza til flere byer på Vestbredden.

– Det er en gledens tid for oss israelere i disse dager. Vi takker Gud for at han har gitt oss Jerusalem tilbake, sier Amalia Gilad (67) til VG.

Hun har tatt med sine seks voksne døtre til feiring, sang og jubel foran muren rundt gamlebyen, ved inngangen inn til det jødiske kvarteret.

To verdener

På motsatt side av gamlebyen, i det arabiske kvarteret, er alt stille og stengt.

Fakta Fakta om Jerusalem-striden Etter FNs delingsplan for det britiske Palestina-mandatet fra 1947 skulle Jerusalem, som er en hellig by for flere religioner, være under internasjonal kontroll.

Planen ble aldri satt ut i livet. Etter krigen i 1948 ble byen delt mellom Israel, som tok Vest-Jerusalem, og Jordan som tok kontroll i øst.

Israel okkuperte Øst-Jerusalem under seksdagerskrigen i 1967 og har senere annektert området. FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovlig.

Over 320.000 palestinere bor i Øst-Jerusalem. I tillegg bor rundt 210.000 israelere i bosetninger i det annekterte området.

Jerusalems gamleby med Haram al-Sharif, stedet jødene omtaler som Tempelhøyden, ligger i Øst-Jerusalem.

Jordan har i henhold til Oslo-avtalen det formelle overoppsynet med al-Aqsa-moskeen og Klippedomen på Haram al-Sharif, og jøder har ikke lov til å be der.

Jøder ber ved Vestmuren, også kjent som Klagemuren, som de regner for å være en del av støttemuren rundt høyden da tempelet sto der. Kilde. NTB

Der er det sorg etter det som mange beskriver som en massakre fant sted mandag. 60 palestinere ble drept da israelske soldater skjøt med skarpt inn i mengden av palestinske demonstranter. Forklaringen fra IDF, det israelske militæret, er at man fryktet at demonstrantene skulle ta seg over grensegjerdet og inn i Israel.

Palestinske ungdommer kaster stein. Israelske soldater skyter med stålkuler og skarpt. En usynkron krig fortsetter. I går hadde det palestinske opprøret spredt seg til en rekke av de større palestinske byene på den okkuperte Vestbredden.

Israel er nødt å forsvare seg selv, gjentar det israelske militæret, IDFs, pressetalsperson, Jonathan Conricus.

Mange skadet

Vi opplever at palestinske ungdommer blir hardt skadd og drept, og at de ikke utgjør noen trussel mot Israels militærmaskin, sier lege Basil Awat (35) ved sykehuset i Ramallah.

Dr. Awat tok i går imot 15 ungdommer med skuddskader, ti av dem skutt i hodet og to befant seg i går kveld på intensivavdelingen.

De fleste har brudd på hjerneskallen og vi har ett veldig alvorlig tilfelle hvor en ung mann nå ligger på operasjonssalen, sier dr. Awat.

Da VG i går kveld var i Kalandia, grensebyen mellom Jerusalem og Ramallah, pågikk det bare spredt skyting fra soldatene og en og annen stein fra slyngene de palestinske ungdommene var bevæpnet med. Tåregassgranatene skapte ubehag.

– Men det er ingenting mot slik det var tidligere i dag. Da var jeg redd, sier den palestinske journalisten, Sohaib Masalmeh.

– Dette vil fortsette, både på Vestbredden og i Gaza. Palestinsk ungdom har lite å miste, og i Gaza er forholdene så ille at det spiller ingen rolle lenger. Der blir forholdene aldri noe bedre, sier han.

Feiring

En halvtimes kjøretur fra tåregass, fortvilelse og skadde ungdommer, er vi tilbake i Jerusalem, svinger opp den lille bakken til Jaffa-inngangen. Høy israelsk musikk ljomer over høyttalerne, og projektorene skaper stilige bilder og stemning. Det israelske flagget filtret inn i det amerikanske er symboltungt, slik det var mandag da den offisielle åpningen av den amerikanske ambassaden fant sted.

Og der Israels statsminister Benjamin Netanyahu, opplevde sin største dag som politiker og leder for den jødiske staten. Dignitærer fra fjern og nær var til stede, men de fleste europeiske regjeringsledere glimret med sitt fravær.

Under feiringen i går kveld er det en ung franskmann, født i New York og som nå har tenkt å bosette seg i Israel, som holder et danseshow som vekker oppsikt.

– Du kan ikke tenke deg hvor fantastisk dette er for meg. Som jøde har jeg ikke vært fornøyd med virkeligheten i Frankrike. Nå opplever jeg å bli frigjort, jeg er kommet hjem. Takk til president Donald Trump. Han er stor og modig der den franske presidenten er liten og svak, sier Ishaak Fellous (25), og tar noen trinn i ektefølt glede.

– Israel er mitt egentlige hjem og jeg tror at hele verden snart vil forstå at Israel ønsker fred med alle land. Også det palestinske folket, sier den nyfrelste Israel-vennen.