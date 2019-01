VURDERER Å STILLE: Den tidligere Starbucks-toppen Howard Schultz sier han på det sterkeste vurderer å stille som presidentkandidat i 2020. Men han vil ikke stille for demokratene. Foto: Elaine Thompson / TT NYHETSBYRÅN

Advares mot å stille: Frykter han kan hjelpe Trump til gjenvalg

2019-01-28

Frykten sprer seg blant demokratene i Washington etter den tidligere Starbucks-sjefen Howard Schultz annonserte at vil stille til valg mot Donald Trump i 2020.

29.01.19

Schultz overrasket da han søndag annonserte nyheten på TV-programmet «60 minutes». Den kjente forretningsmannen påpeker imidlertid at han hverken vil stille som kandidat for republikanerne eller demokratene – og heller konkurrere mot dem.

Kritikken har ikke latt vente på seg. Demokrater over hele USA har være ute og advart om at Schultz kan bidra til det demokratene frykter aller mest: At Donald Trump blir gjenvalgt.

– Han kan stjele nok stemmer fra demokratene til å gi Trump seieren, påpeker NTNU-professor Jennifer Leigh Bailey overfor VG.

– Trumps beste håp om å bli gjenvalgt

Schultz ga seg i fjor som toppsjef i Starbucks etter å ha fulgt selskapet siden 80-tallet, gjennom dets eventyrlige vekst til en global kaffegigant. På «60 minutes» innrømmer han at han har vært demokrat hele livet, men påpeker at han likevel ikke vil stille for noe parti.

Han mener ingen av partiene representerer «folk flest» og at det politiske systemet i USA er ødelagt.

– Jeg vurderer virkelig å stille som president. Og hvis jeg gjør det, vil jeg gjøre det som en uavhengig kandidat, understreker Schultz på Twitter mandag.

Julian Castro, som har varslet at han vil stille som presidentkandidat for demokratene, har bedt Schultz tenke nøye gjennom de «negative konsekvensene».

– Jeg er bekymret for at om han stiller til valg, så vil det gi Donald Trump godt håp om å bli gjenvalgt, sier Castro til CNN.

Den amerikanske Princeton-professoren Kevin Kruse har også advart Schultz direkte på Twitter.

– Jeg er en amerikansk, politisk historiker og jeg kan forsikre deg om at det eneste du vil oppnå ved å stille som en uavhengig presidentkandidat i sentrum er å hjelpe Donald Trump bli gjenvalgt, skriver Princeton-professoren.

Trump selv reagerer slik:

– Nesten umulig å vinne

NTNU-professor Bailey påpeker at det er mange i det demokratiske partiet som nå drar partiet til venstre, og at det er et åpent spørsmål hvor mange av velgerne som egentlig vil gå i en mer venstreorientert retning. Det kan trekke velgere mot en uavhengig kandidat i sentrum.

Men hun påpeker:

– Det er nesten umulig å vinne valget som uavhengig kandidat. På grunn av valgmannsordningen er det veldig vanskelig for noen å vinne delstatene, og dermed få nok til å bli valgt som president. Hva som helst kan skje i disse dager, Trump vant jo, så det er ikke godt å si lenger. Men fungerer ting slik de vanligvis gjør, er det umulig å vinne uten å tilhøre et av hovedpartiene, påpeker professoren.

Den samme advarselen kommer fra den styrtrike forretningsmannen og tidligere New York-borgermester Michael Bloomberg, som selv har vurdert å stille som uavhengig kandidat tidligere.

– I 2020 er det mest sannsynlige at en uavhengig kandidat bare vil splitte anti-Trump-stemmene i to og ende opp med å få presidenten gjenvalgt, skriver Bloomberg på Twitter.

Bloomberg påpeker at han brukte over 100 millioner dollar av sine egne penger for å få demokrater valgt i mellomvalget i fjor høst. Men at den store kampen blir i neste presidentvalg i 2020. Også han mener det er umulig for en uavhengig kandidat å vinne.

– Det var en risiko jeg nektet å ta i 2016 og vi kan ikke risikere å ta den nå, skriver Bloomberg.

Mener han har «null sjans» til å vinne

Hillary Clintons tidligere valgkampsjef Robby Mook sier til CNN at én ting er å få meningsmålinger som viser at en uavhengig kandidat har en sjanse, men at det er noe helt annet å faktisk få folk til å stemme på en.

– Og hvis en uavhengig kandidat får faktiske stemmer, hvis han eller hun kan få noen i det hele tatt, vil uforholdsmessig mange komme fra blå stater, sier Mook.

Hillary Clintons tidligere pressetalsmann kommenterer nyheten om at Schultz vil stille slik:

Den profilerte advokaten Michael Avenatti, som er Stormy Daniels’ forsvarer, går ut og ber Schultz gå til valg som enten demokrat eller republikaner.

– Sannsynligheten for at en uavhengig kandidat vinner Det hvite hus i 2020 er null. Men sannsynligheten for at en seriøs, uavhengig kandidat med mye finansiell støtte hjelper Trump med å vinne er 100 prosent. 2020 er ikke året for å prøve å endre topartisystemet, skriver Avenatti på Twitter.