BACKSTAGE: En chihuahua iført tyll og paljetter venter backstage med eieren sin. Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

En hund etter siste skrik

Mens langbeinte modeller sprader ned catwalken på nedre Manhatten under moteuken i New York, har de mer kortbeinte labbet over podiene i Midtown.

Publisert: 08.02.19 20:50







Moteuken i New York gikk av stabelen tidligere denne uken og har lokket til seg tobente moteløver fra hele verden.

Samtidig avholdes den årlige kjæledyrmoteuken lengre opp i byen, for sekstende gang. De firbente viste seg i kreasjoner med inspirasjon fra romertiden, barokken og Østen da de inntok ærverdige Pennsylvania Hotel i New York torsdag.

STASELIG: To av deltakerne har fått med seg at jordfarger blir hot i 2019. Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

Kjæledyrmoteshowet arrangeres sammen med hundeshowet til Westminster kennelklubb.

I LÅNTE FJÆR: Det sto ikke på kreativiteten hos denne lille krabaten. Foto: JOHANNES EISELE / AFP

Blant mannekengene var omplasseringshunder, som gikk på podiet for å samle inn penger til dyrebeskyttelse og omplassering.

DIVA-NYKKER: Med glorie, stenbesatte briller og tyll lot denne deltakeren seg føre ut i en sølvfarget vogn. Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

Årets arrangement var delt inn i de fire temaene Hollywood-drømmer, engler og demoner, internasjonal maskerade og beste sceneartist, skriver Daily Mail.

ROYALT: Harry Prince of tails og Megan Barkles ankom i vogn dekorert med Union Jack. Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

Blant deltakerne i maskerade-konkurransen, var duoen Megan Barkle og Harry Prince of tails.

HELT KONGE: Både to- og firbente fikk vist seg i all sin prakt. Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

Dessuten var det prisutdeling av «Den gyldne labb» til dem som har gjort en innsats for dyrene.