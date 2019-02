GIFTDRAP: Obduksjon av kvinnen viste høy forekomst av legemiddelet tramadol. Så mye at det utgjorde en dødelig forgiftning. Foto: Politiet

Svensk influenser tiltalt for badekar-drap

En mannlig svensk influenser i 20-årene er mistenkt for å ha forgiftet ekskjæresten sin, for så å legge henne i badekaret og få det til å se ut som hun tok sitt eget liv.

Det skriver Aftonbladet .

Dødsfallet ble først etterforsket som et selvmord, men det er nå tatt ut drapstiltale mot mannen.

Politiet fikk melding om hendelsen i april i fjor, og da den første patruljen kom til leiligheten i Stockholmsområdet fant de en kvinne i 30-årene død i badekaret. I leiligheten befant det seg også et lite barn, skriver avisen i en tidligere artikkel .

Det var kvinnens ekskjæreste som varslet politiet om hendelsen. I samtalen til politiet skal han ha sagt at han ikke kom inn i leiligheten. Gjennom brevluken i døren skal han ha fått kontakt med kvinnens datter, som fortalte at moren lå i badekaret.

– Hun gråt og skalv

Innledningsvis betegnet politiet hendelsen som et selvmord, men etter en drøy uke innledet de en drapsetterforskning.

I mars 2018, kort tid før kvinnen ble funnet død, dro hun til politistasjonen og fortalte hvordan hun hadde blitt både slått, truet og knivstukket av en mann hun tidligere hadde hatt et forhold til.

Ifølge politimannen som tok imot kvinnen på stasjonen skal hun ha fortalt med stor intensitet og troverdighet om ekskjærestens oppførsel. I frykt for følgene skal hun ikke ha turt å oppgi mannens navn.

– Hun gråt og skalv da hun blant annet fortalte at han hadde klippet av håret hennes, og hvordan han hadde knivstukket henne, utsatt henne for trusler, og fysisk og psykisk mishandling, fortalte politiet i en pressemelding.

«Redd han dreper meg på ordentlig»

Ifølge Aftonbladet skal den avdøde kvinnen ha fortalt til vennene sine at hun var redd for eksen – en influenser med en stor følgerskare på Instagram.

«Jeg er redd at han dreper med på ordentlig», «Jeg ber deg vitne for meg om det hender noe», er blant det kvinnen skal ha sagt til vennene.

Ifølge dem hadde vennegjengen kodeord da de sendte meldinger til hverandre, som for eksempel kodeord som betydde at mannen var til stede og at de ikke skulle skrive til henne.

De hadde også kodeord for å varsle politiet.

Tidligere mistenkt for mishandling

I dagene etter dødsfallet ble det etter hvert innledet en drapsetterforskning, og obduksjon av kvinnen viste at hun hadde små stikkmerker på kroppen og at hun hadde store mengder av det morfinlignende legemiddelet tramadol i blodet. Mengdene var så store at de utgjorde en dødelig forgiftning, skriver Aftonbladet.

Ifølge telefontrafikk i området befant den tiltalte influenseren seg i nærheten av kvinnens bolig natten før hun døde, men nekter for å befunnet seg der på dødstidspunktet.

Mannen nekter straffskyld.

Ifølge avisen Vi i Solna–StockholmDirekt , var mannen allerede mistenkt for trusler og mishandling i forbindelse med en annen sak da han ble pågrepet av politiet i mai.

Ettersom kvinnens død først ble sett på som selvvalgt kan politiet ha gått glipp av viktige bevis. Blant annet ble kvinnen tatt vekk fra åstedet før det var gjort en teknisk undersøkelse. Badekaret ble også tømt for vann, og en rekke ting flyttet på. Det gikk heller ikke å fremkalle fingeravtrykk på badet.

Det ble heller ikke tatt noen kroppstemperatur av den avdøde kvinnen da hun ble funnet, og politiet har derfor ikke kommet frem til eksakt tidsrom for når døden inntraff.