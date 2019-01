PRESIDENT: Leder for den folkevalgte nasjonalforsamlingen, Juan Guaidó, påberopte seg makten på midlertidig basis under massedemonstrasjonene i Caracas onsdag. Foto: FEDERICO PARRA / AFP

Guaidó vil vurdere å gi Maduro amnesti dersom han gir fra seg makten

Maduro hevder fortsatt at presidentvalget var demokratisk, og med de militære i ryggen viser han ingen tegn på at han er villig til å gi opp kampen om makten i det kriserammede landet.

Fem dager har gått siden det brøt ut store massedemonstrasjoner i hovedstaden Caracas og andre venezuelanske byer.

Til nå er minst 26 mennesker drept siden de siste protestene for fire dager siden, ifølge Observatory of Social Conflict.

Det har frem til torsdag vært stille fra posisjonsleder Juan Guaidó siden han utropte seg som midlertidig president og appellerte for frie valg.

I et intervju torsdag brøt han derimot stillheten og sier han at han vil vurdere å innvilge president Nicolás Maduro amnesti om han bidrar til at Venezuela igjen blir et demokrati, skriver NTB. Den påberopte presidenten har etter onsdagen levd i skjul i frykt for å bli arrestert.

De militæres støtte er dog avgjørende for Guaidó og hans tilhengere dersom han skal vinne kampen om makten. Så langt ser det dystert ut for den påberopte presidenten etter at de militære gikk ut og ga sin fulle støtte til Maduro torsdag.

Snur på flisa

Onsdag gikk den amerikanske presidenten ut og ga sin støtte til Guaidó. Trump har også lovet å bruke alt av diplomatiske og økonomiske midler for å gjeninnføre demokrati i landet, skriver nyhetsbyrået AP.

Maduro hevder på sin side at det hele er et kuppforsøk ledet av USA og svarte med å gi amerikanske diplomater 72 timer til å forlate landet etter at Donald Trump gikk ut og ga sin fulle støtte til opposisjonslederen.

Torsdag gikk Maduro enda lengre og varsler at han vil stenge den venezuelanske ambassaden og alle konsulater i USA.

Utenriksminister Mike Pompeo gikk raskt ut å avviste raskt Maduros krav og uttalte onsdag at de ikke kom til å følge ordrene ettersom de ikke ser på Maduro som landets president.

Nå snur derimot USA på flisa og beordrer alle amerikanske ansatte som ikke driver med krise- og beredskapsarbeid om å forlate landet, skriver Bloomberg . Ifølge nyhetsbyrået vil amerikanske myndigheter dog fortsatt beholde noen få diplomater i hovedstaden Caracas så de kan beholde en viss form for tilstedeværelse der.

De beordrer også samtlige amerikanske statsborgere om å reise fra landet av sikkerhetshensyn.

Krisemøte

USA bad i 19-tiden amerikansk tid om et møte lørdag med FNs sikkerhetsråd for å diskutere den pågående krisen i Venezuela.

Amerikanske myndigheter sier de også kommer til å gi over 20 millioner dollar i penger til humanitær hjelp i landet, ifølge CBS News .

– Blodbad

Blant andre landene som stiller seg bak Guaidó, er Canada, Danmark og de fleste av de latin-amerikanske landene. EU og Norge har på sin side vært mer nøytrale i sine uttalelser, men ber om nye og frie valg. De er også tydelige på at den folkevalgte nasjonalforsamlingen, som Maduro satte ut av spill tidligere i 2017, må få makten tilbake.

Blant landene som har uttrykt støtte til Maduro er blant annet Russland, Kina, Iran og Tyrkia.

På en pressekonferanse advarte Russlands utenriksminister USA om å blande seg i konflikten.

– Innblandingen fra utenlandske makter kan føre til blodbad og lovløshet i Venezuela, hevder det russiske utenriksdepartementet.