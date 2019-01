UBETALT ARBEID: Amerikanske flygeledere demonstrerte mot nedstengningen utenfor kongressbygningen i Washington D.C for to uker siden. Foto: Andrew Harnik / AP

Republikansk «shutdown»-løsning stemt ned

Senatet i USA har stemt ned et republikansk forslag for å få slutt på den delvise nedstengningen av statsapparatet. Stemmer de ikke for demokratenes forslag til løsning, fortsetter nedstengningen.

Publisert: 24.01.19 21:05 Oppdatert: 24.01.19 21:30

Republikanerne foreslo en umiddelbar slutt på nedstengningen. I forslaget var det satt av penger til mur mellom USA og Mexico.

Forslaget falt.

Bare én demokrat, Joe Machin fra West Virginia, stemte med republikanerne. Dermed var forslaget langt unna å få de 60 stemmene som ville være nødvendig for å få det igjennom. Senatet består av 100 medlemmer: 53 republikanere, og 47 demokrater.

Senatet skal nå stemme over et demokratisk forslag om å forlenge bevilgningene til alle etater og institusjoner som har vært stengt siden før jul, frem til den 8. februar. Det skal gi mer tid til å forhandle om budsjettet og midler til grensesikkerhet.

Faller også demokratenes forslage, fortsetter den delvise nedstengningen av statsapparatet, og 800 000 offentlig ansatte forblir uten lønn.

Det er på forhånd forventet at det ikke vil være 13 republikanere som er villige til å stemme for demokratenes forslag.

Det amerikanske statsapparatet har vært delvis stengt ned i 34 dager, og er den lengste nedstengningen i USAs historie.

Kjernen av konflikten er at demokratene ikke ønsker å gå med på å bevilke midler til at president Donald Trump bygger den mye omtalte muren mot Mexico, men heller vil forhandle med Trump om midler til grensesikkerhet. Trump har imidlertid avvist å forhandle om midler til grensesikkerhet, uten at demokratene går med på å bygge muren.

– Uten en mur kan det ikke være sikkerhet og trygghet på grensen til U.S.A. BYGG MUREN OG KRIMINALITET VIL FALLE! Skrev han på Twitter torsdag morgen amerikansk tid.