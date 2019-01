UBETALT ARBEID: Amerikanske flygeledere demonstrerte mot nedstengningen utenfor kongressbygningen i Washington D.C for to uker siden. Foto: Andrew Harnik / AP

Både republikansk og demokratisk «shutdown»-løsning stemt ned

UTENRIKS 2019-01-24T20:05:02Z

Senatet i USA har som ventet stemt ned både et republikansk og et demokratisk forslag for å få slutt på den delvise nedstengningen av statsapparatet.

Publisert: 24.01.19 21:05 Oppdatert: 24.01.19 22:11

Dermed fortsetter den delvise nedstengningen av statsapparatet, og 800 000 offentlig ansatte forblir uten lønn. Det amerikanske statsapparatet har vært delvis stengt ned i 34 dager, og er den lengste nedstengningen i USAs historie.

Republikanerne kom med et Trump-støttet forslag om en umiddelbar slutt på nedstengningen. I forslaget var det satt av penger til mur mellom USA og Mexico.

Forslaget falt.

Senatet stemte også over et demokratisk forslag om å forlenge bevilgningene til alle etater og institusjoner som har vært stengt siden før jul, frem til den 8. februar. Det skal gi mer tid til å forhandle om budsjettet og midler til grensesikkerhet.

Også dette forslaget har falt.

Demokratene fikk flest stemmer

Republikanerne har flertallet av de 100 representantene i Senatet, med 53 representanter, mens demokratene har 47 representanter. For å få flertall, måtte et av forslagene fått 60 stemmer. Det betyr at mange måtte ha stemt for det andre partiets forslag, skulle et av dem gått igjennom.

Det var det Trump-støttede republikanske forslaget som fikk færrest stemmer, på tross av at de har flertall i Senatet.

Bare én demokrat, Joe Machin fra West Virginia, stemte for republikanernes forslag. Forslaget fra republikanerne endte opp med å få 50 stemmer.

Demokratene klarte å vinne hele seks republikanske senatorer over på sin side, noe som likevel er langt unna de tretten de hadde trengt for å få flertall.

Forslaget fra demokratene fikk 53 stemmer.

Vil ha Mexico-muren

Kjernen av konflikten er at demokratene ikke ønsker å gå med på å bevilke midler til at president Donald Trump bygger den mye omtalte muren mot Mexico, men heller vil forhandle med Trump om midler til grensesikkerhet. Trump har imidlertid avvist å forhandle om midler til grensesikkerhet, uten at demokratene går med på å bygge muren.

– Uten en mur kan det ikke være sikkerhet og trygghet på grensen til U.S.A. BYGG MUREN OG KRIMINALITET VIL FALLE! Skrev han på Twitter torsdag morgen amerikansk tid.