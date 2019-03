PÅ OSLO-BESØK: Den pakistanske advokaten Saif-ul Mulook (63) besøker Oslo etter invitasjon fra misjons- og menneskerettighetsorganisasjonen Stefanusalliansen. Foto: Harald Henden, VG

Han forsvarer blasfemi-dømte: Bedt av FN om å flykte for livet

Venner tør ikke å bli sett med ham. Væpnede menn vokter huset hans. Å være advokaten til den blasfemidømte – og senere frikjente – Asia Bibi koster Saif-ul Mulook mye.

– Jeg er hundre prosent sikker på at vi får henne ut og at hun blir en fri kvinne, sier den pakistanske advokaten Saif-ul Mulook (63) til VG under et Oslo-besøk.

Han er forsvareren til kristne firebarnsmoren Asia Bibi (47) som i årevis har skapt verdensoverskrifter. I 2010 ble hun dømt til døden for blasfemi, som Pakistans første kvinne.

I ni år satt Bibi fengslet, inntil landets høyesterett valgte å oppheve dødsdommen i fjor høst. Da brøt ut det ut voldelige protester i hele Pakistan. «Heng Asia», krevde folket.

PROTESTER: Mange tok til gatene i Islamabad i november for å kreve at Asia Bibi henges til døden.

Skal til Canada

Det er livsfarlig for Bibi å oppholde seg i landet. Selv om hun ifølge loven er en fri kvinne, har hun ennå ikke fått forlate Pakistan. Hun bor på en hemmelig, militærvoktet adresse i Islamabad.

Nå er det bare et spørsmål om tid før hun er på vei til Canada, ifølge forsvareren.

– Hun skal til Ottawa i Canada. Døtrene hennes er der allerede, og mannen hennes skal bli med. Pakistanske myndigheter har ikke autoritet til å nekte henne utreise, sier Mulook.

ASIA BIBI: Den kristne, pakistanske kvinnen Asia Bibi avbildet i fengselet i Sheikhupura utenfor Lahore i 2010. Foto: AP

Venter på å bli angrepet

Da protestene brøt ut i Pakistan, reiste Mulook til Haag i Nederland. Der ble han i tre måneder.

Til VG sier han at det var FN som ba ham forlate Pakistan.

– De ringte meg da dødsdommen ble opphevet og sa at jeg var i livsfare. Det var de som evakuerte meg, sier advokaten.

FAKTA: Blasfemiloven Pakistan har den strengeste blasfemiloven i den muslimske verden. Deler av loven stammer fra Britisk India, men ble først hyppig anvendt på 1970- og 80-tallet.

Loven gir opptil tre års fengsel for nedsettende kommentarer om islamske ledere, livstid for «forsettlig» skjending av Koranen, og dødsstraff eller livstid for blasfemi mot profeten Muhammed.

1546 personer er blitt tiltalt for blasfemi i Pakistan siden 1987. Tiltalene fordeler seg slik: Muslimer (775), ahmadier (501), kristne (229), hinduer (30) og andre religioner/trosretninger (11).

Over 60 blasfemianklagede personer er blitt drept før rettssaken var over.

Loven er svært omdiskutert fordi den ofte misbrukes for å tjene personlige motiver. Mange blasfemisaker har bakgrunn i feider mellom naboer og slektninger. I enkelte tilfeller er «bevis», som brente koransider, blitt plantet hos mentalt syke personer.

De lokale domstolene er under press av ekstreme islamister til å dømme for blasfemi. Flere dømte frifinnes på høyere nivå.

I rettssalen har vitner nektet å gjenta innholdet i det de hevder er blasfemi, fordi de ikke selv vil begå blasfemi. Dermed er bevisbyrden ofte svak. Kilder: Human Friends Organization, Rapporten «As good as dead» fra Amnesty International i 2016, Stefanusalliansen, Wikipedia, BBC Vis mer vg-expand-down

Han hevder at han selv ønsket å bli værende i landet. I slutten av januar reiste han tilbake til Pakistan. Huset hans voktes av væpnede vakter, men han føler seg ikke trygg.

pullquote – Jeg går og venter på at noen skal komme og skyte. Vaktene vil løpe så fort skuddene blir avfyrt, det er jeg sikker på. De er bare symbolske, sier Mulook.

Teamet ingen vil røre

Blasfemi er et svært betent tema i Pakistan. Landet sliter med utbredt religiøs ekstremisme.

Den pakistanske blasfemiloven er den strengeste i den muslimske verden, og brukes ofte mot religiøse minoriteter som kristne.

Siden slutten av 1980-tallet er 1546 personer blitt tiltalt for blasfemi i Pakistan. Bak mange av anklagene ligger personlige feider.

VG har møtt familiene til de blasfemidømte i Pakistan:

Mulook tar en stor risiko når han velger å forsvare Asia Bibi. To av hennes støttespillere er allerede blitt drept; guvernøren av Punjab og den kristne minoritetsministeren.

pullquote – Jeg vil hjelpe henne fordi ingen andre vil gjøre det. Hvis det koster meg livet, er det en heltedød. Livet mitt blir meningsfullt ved å jobbe for minoriteter og kristne, sier den muslimske strafferettsadvokaten.

Han har ikke mottatt noen direkte dødstrusler, men føler seg sikker på at de som vil drepe ham ikke advarer først.

SUKSESS: Da Mulook tok over saken til Asia Bibi «var utsiktene null for å få henne frikjent», sier han. I fjor ble dødsdommen mot Bibi opphevet. Foto: Harald Henden, VG

– De er gale. De hevder at de er rettroende muslimer, men de kan ikke ha lest Koranen, sier Mulook om de religiøse ekstremistene.

Han har kone og tre døtre. De støtter ham i hans arbeid, men han opplever ofte at venner og kolleger ikke tør å bli sett sammen med ham.

Dette er Asia Bibi

Asia Bibi er en fattig analfabet uten ideer om hva livet kan tilby, ifølge advokaten. Og hun er en meget sterk kvinne, sier han.

– Ikke mange ville ha overlevd å vente på en dødsstraff i ni år. Hun har aldri vært deprimert, øynene hennes har vært åpne og fulle av håp. Jeg har til og med hørt henne bryte ut i latter.

Bibi er en romersk-katolsk kvinne med dalitt-bakgrunn; de «urene» og «kasteløse» i det indiske kastesystemet, som fortsatt står sterkt i Pakistan. Hun jobbet som gårdsarbeider i Sheikhupura i Punjab, der hun høstet falsa-bær.

DØTRENE: Asia Bibis døtre holder opp et bilde av moren utenfor sitt hjem i Sheikhupura i Punjab-provinsen i 2010, året da Bibi ble dømt til døden. I dag bor de i Canada. Foto: ADREES LATIF / Reuters

– Hun har ikke gått på skole en eneste dag i sitt liv. Familien var ikke bare fattige, de levde som slaver. Asia kunne tjene én krone om dagen, sier Mulook.

Sommeren 2009 ble Bibi konfrontert av en kvinnelig, muslimsk kollega under gårdsarbeidet da hun skulle drikke vann fra en brønn. Kollegaen skal ha ment at hun som kristen ville skitne til vannet, og det brøt ut en konflikt som endte i den skjebnesvangre blasfemianklagen.

– Jeg har aldri spurt henne hva som egentlig skjedde den dagen. Jeg bryr meg ikke om hun en skyldig eller uskyldig. Min jobb er å forsvare henne, sier Mulook.

PS! Saif al-Mulook har sagt ja til å forsvare det kristne paret Shagufta Kausar og Shafqat Masih, som i 2013 ble dømt til døden til å ha sendt en blasfemisk SMS til en imam.