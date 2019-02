DAG TO: Kim Jong-un og Donald Trump snakket med pressen før de statet torsdagens møte bak lukkede dører. Foto: LEAH MILLIS / REUTERS

Kim Jong-un om møte med Donald Trump: – Som å se en fantasy-film

Under innledningen av andre møtedag i Hanoi, sa Nord-Koreas leder at mange hadde vært skeptiske til at de to skulle møtes.

– Jeg er sikker på at siden i går har hele verden fulgt med på dette. Det er folk som ønsker dette møtet velkomment, og det er folk som fremdeles er skeptiske, men jeg er sikker på at alle sammen ser oss sitte sammen, side ved side, som om de så en fantasy-film, sa Kim til journalistene, ifølge CNN.

Dette smilte Donald Trump av.

Trump sa i innledningen til torsdagens møte på Hotel Metropole at han ikke hadde noen hast med å få på plass en avtale om atomnedrustning.

– Jeg har sagt siden starten at fart ikke er så viktig for meg. Det som er viktig er at vi får på plass den riktige avtalen, sa han.

USAs president gjentok også lovordene han kom med tidligere i uken, at Nord-Korea har potensialet til å bli en økonomisk supermakt.

– Jeg tror det kommer til å bli helt spesielt, sa han mens han satt ved siden av Kim.

Kim uttrykte gjennom en oversetter at hele verden følger møtet og at han så fram til en «fantastisk dialog».

Kim Jong-un startet besvarte også et spørsmål fra en journalist fra Washington Post gjennom sin oversetter, noe BBC antar er første gang i historien statslederen besvarer en utenlandsk journalist.

Journalisten sa ifølge BBC:

– Formann Kim, er du sikker på avtalen?

Og kim svarte:

– Det er for tidlig å si, men jeg vil ikke si jeg er en pessimist. Jeg har en følelse av at gode ting vil bli komme ut av dette.