Det hvite hus-journalist til VG: - Jim gjorde ingenting galt

UTENRIKS 2018-11-08T13:58:04Z

Brian Karem har vært journalist i Det hvite hus siden Ronald Reagans dager. Han mener Donald Trumps inndragelse av presseakkrediteringen til CNNs Jim Acosta er handling fra en desperat mann.

– Jeg stod tre meter fra Jim da dette skjedde. Jeg stilte spørsmålet like før ham. Jim gjorde absolutt ingenting galt. Sarah Sanders lyver. Alt man behøver gjøre for å forstå at Det hvite hus har kommet med nok en løgn er å se TV-opptakene av det som skjedde, skriver Brian Karem i en e-post til VG.

I flere tiår har han jobbet som journalist for Det hvite hus, der han nå dekker Donald Trump for en sammenslutning av lokalaviser samt Playboy Magazine. Nå er han rasende på presidenten for at han nekter CNNs Jim Acosta adgang til Det hvite hus etter en hendelse på en pressekonferanse onsdag.

Vi har aldri opplevd noe lignende før. Det er grunnløst og det er farlig at man inndrar noens pressepass. Det er et brudd på ytringsfriheten og dermed et brudd på det første grunnlovstillegget, mener Karem.

Han skriver at dette vitner om et ustabilt presidentskap.

– Det er handlinger fra en desperat mann. Dette er ikke i tradisjon med amerikanske verdier. Denne mannen er en fare for verden, mener journalisten, som også var kritisk til Trumps forhold til media da VG intervjuet ham i Det hvite hus i mai, til en artikkel om nettopp presidenten og media .

Den gang tok Karem sterke ord i bruk for å beskrive det forholdet:

– Forholdet mellom media og Det hvite hus er det verste jeg har opplevd. Hver dag her nå er som en rektumundersøkelse uten bedøvelse , var de sterke ordene han brukte.

Munnhuggeri med Trump

Bakgrunnen for Karems kraftige kritikk mot Trump er altså at CNNs mest profilerte Hvite hus-journalist, Jim Acosta, på en pressekonferanse i går forsøkte stille Trump et kritisk spørsmål om presidentens omtale av migrant-karavanen, som er på vei gjennom Mexico mot USA, som «en invasjon» at oppstyret startet.

Etter et kort munnhuggeri mellom Trump og Acosta ga førstnevnte uttrykk for at han ikke lenger ønsket å svare på flere spørsmål fra CNN-reporteren. Acosta ga seg likevel ikke, og fortsatte sine kritiske spørsmål.

En kvinnelig ansatt i Det hvite hus forsøker så å ta mikrofonen Acosta holder i hånden fra ham, for å sende den videre til en annen journalist. Acosta holder på sin side fast i mikrofonen. Kvinnen gir fort opp, mens Trump starter skjelle ut reporteren og CNN, og kaller Acosta for frekk.

Antyder antasting

Senere onsdag kveld blir Jim Acosta nektet adgang til Det hvite hus da han kommer tilbake etter å ha vært utenfor området en stund. Ikke lenge etter dette tvitrer Trumps pressesekretær, Sarah Huckabee Sanders følgende:

«President Trump tror på pressefrihet og forventer og ønsker velkommen kritiske spørsmål om ham og hans administrasjon. Men vi vil aldri tolerere at en journalist legger hånd på en ung kvinne som bare prøver å gjøre jobben sin som en praktikant i Det hvite hus.»

Sanders bruker ordene «placing his hands on», om det Acosta skal ha gjort, men TV-opptak viser tydelig at han bare holder fast i mikrofonen. I verste fall kan man kanskje hevde at han veiver kvinnens hånd bort.

Av Sanders’ twittermelding er det derimot fort gjort å få inntrykk av at han på en ufin måte har klådd på kvinnen.

– Det hvite hus synes å påstå at han nærmest antastet henne. Jeg har sett TV-opptaket, og det fremstår ikke slik. Det sier jo også kolleger som satt rundt han, sier Mats Rønning til VG.

Den erfarne politiske journalisten er leder for presselosjen på Stortinget, som er de som bestemmer hvilke journalister som får adgang til Norges nasjonalforsamling. Rønning sier at det er vanskelig å se for seg at noe lignende kunne skjedd i Norge.

– Det å stille krevende og konfronterende spørsmål er en del av jobben som journalister er satt til å gjøre. I Norge er det noe politikere i stor grad har forståelse for. I den grad dette er et ønske fra Trump om å stille en kritisk røst, så er det alvorlig, mener Rønning.

Acosta: - Surrealistisk

Både Jim Acosta selv og CNN har reagert kraftig på Sarah Huckabee Sanders’ uttalelse om at Acosta skal ha lagt hånden på en praktikant.

Acosta kaller det på Twitter kort og godt for «en løgn». Til sin egen TV-kanal avviser han også beskyldingene, og forklarer at han bare forsøkte stille et spørsmål Trump tydeligvis mislikte.

– Jeg la ikke hendene mine på henne, eller rørte henne som de sier jeg gjorde. Det er ikke bra at De hvite hus påstår dette. Det er en surrealistisk opplevelse. Aldri hadde jeg trodd at jeg skulle bli nektet å dekke presidenten bare fordi jeg stilte et spørsmål.

CNN skriver i en uttalelse at inndragelsen av akkrediteringen er «gjengjeldelse for hans utfordrende spørsmål på dagens pressekonferanse. I en forklaring lyver pressesekretær Sarah Sanders. Hun oppgir falske anklager og refererte til en hendelse som aldri fant sted. Dette er en avgjørelse uten presedens som er en trussel mot demokratiet, og landet fortjener bedre. Jim Acosta har vår fulle støtte.»

USA synker på pressefrihetsindeks

Leder av norsk presseforbund, Elin Flodberghagen, mener Trumps reaksjon på gårsdagens hendelse er en god beskrivelse av hvorfor USA har sunket på pressefrihetsindeksen til organisasjonen Reportere uten grenser. De måler staters forhold til pressefrihet i hele verden.

– Dette handler om aggresjon mot kritisk journalistikk. Når reaksjonen på at noen forsøker å gjøre viktig journalistikk på helt sentrale samfunnsspørsmål er å inndra akkrediteringen så er det et tegn på at man ikke er glad i den frie presse. Og en fri presse er selve sunnhetssymbolet på et demokratisk samfunn. Dette er helt uakseptabelt og veldig uvanlig, sier Flodberghagen.

Hun er likevel ikke overrasket.

– Dette er en president som gjennom hele perioden sin har brukt mye tid på å diskreditere journalistikk og ikke ønsker å svare på spørsmål. Han blir rasende når han får kritiske spørsmål. Vi har sett at han har lagt seg ut mot enkelte mediehus og navngitte journalister.