PÅGREPET: Joaquin «El Chapo» Guzman fotografert i januar i fjor. Foto: U.S. law enforcement via AP

Rettssaken mot El Chapo har startet i New York

UTENRIKS 2018-11-05T20:40:29Z

Den mexicanske narkobaronen Joaquin «El Chapo» Guzman anklages for å ha smuglet over 155 tonn kokain til USA. Mandag startet rettssaken mot ham i New York.

NTB

Publisert: 05.11.18 21:40

Det er iverksatt strenge sikkerhetstiltak rundt rettssaken mot mannen som regnes som en av verdens aller største narkotikaforbrytere. I en årrekke ledet han narkotikakartellet Alianza de Sangre, også kjent som Sinaloa-kartellet, som antas å være verdens største.

To ganger tidligere har han greid å rømme fra fengsel etter å ha blitt pågrepet i hjemlandet Mexico . Den ene gangen skjulte han seg i en tralle med tøyvask, den andre gangen kom han seg ut via en kilometer lang tunnel.

I januar 2016 ble han imidlertid pågrepet igjen, og mandag tok han plass på tiltalebenken, smilende, mens prosessen med å velge jury ble innledet.

Kan bli rekordyr

Rettssaken foregår i Brooklyn i New York, og er ventet å pågå i over fire måneder. Den vil koste millioner av dollar, og kan ende opp med å bli den dyreste rettsprosessen i amerikansk historie.

Påtalemyndigheten har brukt flere år på å samle bevis og reise den omfattende tiltalen som de håper vil føre til at 61-åringen må tilbringe resten av sitt liv i et amerikansk høysikkerhetsfengsel. Ifølge tiltalen ledet Guzman Sinaloa-kartellet fra 1989 til 2014. Kartellet skal ha tusenvis av medlemmer.

Anonyme jurymedlemmer

I alt skal det velges tolv jurymedlemmer og seks varamedlemmer. De vil forbli anonyme og kommer til å være delvis isolert under rettssaken. Hver dag får de politieskorte til og fra retten.

Av 100 potensielle jurymedlemmer ble rundt 40 spurt ut av dommeren under mandagens rettsmøte.

Åpningsinnleggene er ventet å bli fremført 13. november.

Guzman har erklært seg ikke skyldig, og forsvarerne hans mener at de ikke har fått god nok tid til å se gjennom bevisene, som består av over 300.000 skriftlige sider og 117.000 lydopptak.