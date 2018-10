Jamal Khashoggi var svært kritisk til Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salmans. Foto: AP / NTB scanpix

Khashoggi hardt ut mot mektig kronprins rett før sin død

UTENRIKS 2018-10-21T10:53:58Z

Rett før han døde, kritiserte Jamal Khashoggi Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman i et intervju med Newsweek.

NTB

Publisert: 21.10.18 12:53

– Khashoggi fryktet for sitt liv, sier Newsweek-journalisten Rula Jebreal, som intervjuet ham i forbindelse med en artikkel hun jobbet med om det saudiarabiske lederskapet.

Newsweek publiserte intervjuet med Khashoggi rett etter at Saudi-Arabia innrømmet at han var død.

I intervjuet understreker Khashoggi at han ikke ser på seg selv som en opposisjonell, og at det eneste han ønsker er «et bedre Saudi-Arabia».

– Jeg krever ikke at regimet skal fjernes, fordi jeg vet at det ikke er mulig, det er for risikabelt. Det er heller ingen som kan kaste regimet, sier Khashoggi.

– Det eneste jeg ønsker, er reformer, legger han til.

– Vestlig press er eneste håp

I intervjuet omtaler han kronprins Mohammed bin Salman, kjent som MBS, som en «gammeldags stammeleder» helt ute av kontakt med Saudi-Arabias fattigste.

– På den ene siden vil han nyte godene av den moderne verden med Silicon Valley og kinoer og alt mulig. Samtidig vil han styre slik hans bestefar styrte Saudi-Arabia, sier Khashoggi i intervjuet.

– Han ser fortsatt ikke folket. Først når han ser dem, vil det kunne bli reformer.

Khashoggi påpeker også at press fra det internasjonale samfunnet er det eneste som kan holde det saudiarabiske regimet i tømmene.

– Det er vårt eneste håp, sier han.

– Råtasser

Khashoggi kritiserer også kronprinsen for å omgi seg med dårlige rådgivere. Blant annet omtaler han to av rådgiverne, landets sportsminister Turki al-Shaikh og den nå avsatte medierådgiveren Saud al-Qahtani, som «noen skikkelige råtasser».

– Folk frykter dem. Hvis du utfordrer dem, så kan du ende i fengsel. Det har skjedd, sier han videre.