GÅTE: Hvor ble det av 15 år gamle Emanuela Orlandi etter spilletimen 22. juni 1983? Italia håper funnet av benrestene blir et gjennombrudd i etterforskningen. Foto: AP

Mystisk benfunn i Vatikanets ambassade knyttes til savnede Emanuela (15)

Selv om navnet hennes ikke ble nevnt var det bare én person hele Italia tenkte på da det tirsdag ble opplyst at det var funnet menneskeben under oppussingen av Vatikanets ambassade i Roma.

Det er over 35 år siden 15 år gamle Emanuela Orlandi forsvant under mystiske omstendigheter, etter å ha forlatt hjemmet sitt i Vatikanstaten der faren jobbet for å gå på musikkundervisning i Roma.

Ble kidnappet

Hun ble trolig kidnappet, siden familien i dagene etter forsvinningen mottok flere av eiendelene hennes i posten. Men så ble det stille.

Ingen har blitt dømt for forsvinningen, men teoriene om hvor hun ble av har vært mange.

I flere år ble det hevdet at hun hadde blitt tatt av dage i forbindelse med drapsforsøket på Pave Johannes Paul den andre. På grunn av farens jobb i Vatikanet har hun også blitt koblet til finansskandalen i den vatikanske banken.

Mafia-grav

Og senest i 2012 trodde italienske etterforskere at man nærmet seg et gjennombrudd da man åpnet graven til et tidligere mafiamedlem fordi en tipser mente hun lå skjult der. Det viste seg å ikke stemme.

Nå er spekulasjonene for fullt i gang igjen, skriver italienske La Stampa .

Og italienerne har igjen fått et lite håp om at et av landets største forsvinningsmysterier endelig kan bli løst. Og familien til Emanuela få fred.

For tirsdag morgen opplyste nemlig politiet at det det hadde blitt funnet benrester fra et menneske gjemt under et gulv i Villa Giorgina, Vatikanstanens ambassadebygg i Roma-bydelen Paioli.

Og i motsetning til Vatikanets offisielle pressemelding sa de konkret hvilken sak de sjekket funnene opp mot: Emanuela Orlandi.

Rettsmedisinere undersøker nå om benrestene stammer fra den 15 år gamle jenta som forsvant den 22. juni 1983, etter å ha vært på fløyteundervisning i nærheten av Piazza Navona i Roma.

PS: Bare 40 dager før Emmanuela Orlandi ble kidnappet forsvant en annen jente i Roma på mystisk vis. Il Messaggero skriver nå at Miorella Grigori-forsvinningen også trolig blir sjekket opp mot de nye funnene.