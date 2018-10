DREPT: Livet ble brått tatt fra amerikanske Daniel Stein, da gjerningsmannen Robert Bowes begynte å skyte inne i synagogen der 71-åringen befant seg lørdag.

71 år gammel bestefar blant de 11 ofrene i synagoge-massakren

UTENRIKS 2018-10-28T11:26:29Z

blir av familie beskrevet som «forferdelig».

Publisert: 28.10.18 12:26 Oppdatert: 28.10.18 13:20

Det er nevøen til amerikanske Daniel Stein, én av de 11 som omkom i forbindelse med skytingen inne i en synagoge i den amerikanske byen Pittsburgh lørdag , som bekrefter drapet på onkelen til avisen Tribune Review . I tillegg skal syv andre menn og tre kvinner være død, melder nyhetsbyrået AP:

Den avdøde 71-åringen hadde nylig blitt bestefar og ble av familie beskrevet som en kjærlig og hjelpsom person.

- Dette kommer til å bli et forferdelig tap for barnebarnet som må vokse opp uten bestefaren sin, sier nevøen Steven Halle til avisen.

– Vi prøver å samle oss sammen med tanten min og barna deres. Det er veldig tøft akkurat nå.

Stein var trofast medlem av synagogen New Light, hvor han blant annet var president i en periode. Han steppet også inn for å holde gudstjenester når det var nødvendig. Det samme gjorde han for synagogen Tree of light, hvor massakre tok sted.

– Han var veldig aktiv. Han var i synagogen hver lørdag for å få med seg gudstjenesten. Han var alltid villig til å hjelpe folk, sier Halle.

Han forteller videre at han og broen Howard pleide å bryte sammen med onkelen sin da de vokste opp. Et av de siste minnene av han skal ha vært flyttehjelp i forbindelsen med sin egen fars død, Ernest Halle, som døde forrige måned bare 76 år gammel.

– Han var en person som var godt likt av alle og hadde en veldig tørr form for humor, forteller Halle.

Etter nyheten om skytingen dro Halle til det jødiske senteret i Pittsburgh for å få informasjon, og for å finne ut om onkelen var en av de som hadde blitt rammet av skytingen lørdag. Der møtte han flere andre familier i samme situasjon som hans egen.

– Alle familiene som er rammet, kommer til å samle seg og komme seg gjennom dette. Det er en tragedie. Ingen ønsket at dette skulle skje.

Lørdag samlet hundrevis av innbyggere seg i nabolaget Squirrel Hill der hendelsen skjedde, for å sørge over tapet. Mange har også skrevet støtteerklæringer på sosiale medier i etterkant.

– Alle i USA støtter oppom byen nå og det gir meg trøst, sier nevøen.

Blant de som har fordømt angrepet, er blant andre Donald Trump og Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland.

Bak angrepet der 11 personer mistet live og minst seks ble skadet, er Robert Bowes, som ble arrestert av politiet litt over en time etter hendelsen.

Ifølge CBS Pittsburgh skal de 10 andre ofrene bli identifisert på en pressekonferanse 09.00 lokal tid søndag. Ingen av dem skal være barn, sa direktøren for offentlig sikkerhet i Pittsburgh, Wendell Hissrich, under en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

VG følger saken