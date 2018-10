MASSEDRAP: Pittsburgh-innbyggere trøster hverandre kort tid etter angrepet mot en jødisk synagoge i utkanten av den amerikanske byen lørdag. Foto: Alexandra Wimley / TT NYHETSBYRÅN

Tidligere rabbiner: Jeg mistet venner jeg elsker. En del av meg døde med dem

2018-10-28

I syv år var Chuck Diamond rabbiner ved Tree of Life-synagogen i Pittsburgh i Pennsylvania. Her forteller han til VG om en av de svarteste dagene i hans liv.

Da Chuck Diamond hørte at det var skyting i synagogen ikke langt fra der han bor, gikk han rett bort for å bidra med hjelpearbeidet, men han ble stoppet av politisperringer.

Like før hadde en væpnet mann gått inn i synagogen der det pågikk en jødisk navneseremoni. «Jøder må dø» ropte skytteren mens skuddene haglet. Elleve personer ble drept. Seks ble skadet, deriblant fire politibetjenter.

Angrepet er trolig det blodigste på jøder i amerikansk historie, ifølge Anti-Defamation League (ADL). President Donald Trump ba om flagging på halv stang ved alle føderale bygninger lørdag. Kort tid senere ble flagget over Det hvite hus senket.

Diamond jobbet som rabbiner i den samme synagogen i syv år. Han sier at han lenge har fryktet at noe slik kan skje, fordi «det er en slik verden vi lever i».

– Det har vært en lang og trist dag. Elleve mennesker ble drept av ingen annen grunn enn hat, sier han til VG natt til søndag.

Blant de drepte er mennesker som sto han svært nær.

– Jeg har mistet venner som jeg elsker så høyt. En del av meg døde med dem. Dette er tragisk, sier han videre.

Konspiratorisk høyreekstremist

Politiet har identifisert angriperen som Robert Bowers (46). Føderale påtaleansvarlige har tatt ut siktelse mot ham som omfatter 29 punkter. Han er tidligere ikke straffedømt, men et dypdykk i mannens nettvaner har gitt et mørkt bilde av ham.

Nyhetsbyrået AP har sett på en arkivert versjon av en bruker ved navn Robert Bowers på Gab, et sosialt medium som er populært blant høyreekstreme. Han skal der ha delt hatefulle innlegg rettet mot jøder, og var spesielt opptatt av HIAS (Hebrew Immigration Aid Society), som ble stiftet i 1881 for å hjelpe jøder som flyktet fra Øst-Europa. I dag hjelper HIAS andre flyktninger som flykter fra forfølgelse.

Frykt blant jøder

Tusenvis av lokale beboere samlet seg lørdag ettermiddag i Squirrel Hill for å minnes de drepte. Folkemassen ba sammen mens flere uttrykte oppgitthet rundt det giftige politiske klimaet i USA , som de mener Trump er ansvarlig for. Andre var like lei de slappe våpenlovene som de var den hatefulle tonen i amerikansk offentlighet.

Synagogen i Squirrel Hill ble stiftet for 150 år siden i et nabolag som historisk har vært et senter for det jødiske miljøet i Pittsburgh, men frykten for antisemittisme har vært økende i regionen. 80 prosent av nabolagets beboere svarte i en spørreundersøkelse i 2017 at de var bekymret over voksende antisemittisme.

VG spørs Chuck Diamond hvordan han tror det jødiske samfunnet i Pittsburgh vil takle følgene av angrepet.

– Vi vil holde oss sammen og gjøre det vi kan for å trøste hverandre, noe hele Pittsburgh vil bidra med, sier han.

Ledere ber om et oppgjør mot hat

Reaksjonene fra verdenssamfunnet har strømmet på etter den rystende hendelsen i Pittsburgh. Trump har kalt det et «angrep på menneskeheten» mens justisminister Jeff Sessions har åpnet for dødsstraff for gjerningsmannen.

FNs generalsekretær António Guterres sier han er dypt sjokkert over hendelsen og maner til en samlet front mot «rasisme, antisemittisme, islamofobi og andre former for hat, fordommer, diskriminering og xenofobi, som vokser i styrke flere steder i verden».

VG/NTB