STEMTE OVER RUSSLAND-NOTAT: Trey Godwy fra det republikanske partiet ble møtt av journalister på vei inn til møtet i etterretningskomiteen i Representantenes hus mandag. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB scanpix

Republikanere vil frigi dokument om Russland-gransking

NTB

Hege Wallenius

Publisert: 30.01.18 05:09

UTENRIKS 2018-01-30T04:09:46Z

Republikanerne i en av Kongressens etterretningskomiteer vil frigi et hemmelig notat med påstander om ulovlig overvåking i granskingen av russisk påvirkning i USAs presidentvalg 2016.

De republikanske medlemmene i etterretningskomiteen i Representantenes hus stemte mandag for å frigi notatet. Demokratene stemte mot, men ble nedstemt ettersom de er i mindretall.

Republikanerne har skrevet notatet der de beskylder det føderale politiet FBI og justisdepartementet for uriktig bruk av overvåking i granskingen av russisk påvirkning av presidentvalget i 2016 og kontakt mellom russiske tjenestemenn og Donald Trumps valgkampapparat.

Avstemningen skjedde kun timer etter det ble kjent at FBIs nestkommanderende Andrew McCabe forlater byrået umiddelbart .

Trump har ikke bestemt seg

Republikaneren Devin Nunes har vært pådriveren for å offentliggjøre notatet. Dokumentet tar for seg en mappe med påstander mot president Donald Trump samlet inn av den tidligere britiske agenten Christopher Steele, og det stilles spørsmål ved om materialet ble brukt til å innhente rettsordre om overvåking av Carter Page, som var utenrikspolitisk rådgiver i Trumps valgkampstab.

Det hvite hus sier president Trump ikke har bestemt seg for om han vil godkjenne at notatet blir kjent, men sier han er for «full åpenhet». Han har nå fem dager på å bestemme seg om han vil frigi notatet eller ikke. Dersom han ikke foretar seg noe, kan komiteen gå ut med det.

Pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders sier ingen i Det hvite hus har sett notatet og at presidenten derfor ikke var beredt til å ta en avgjørelse.

– Dypt beklagelig

Flere konservative støtter en offentliggjøring av notatet fordi de mener det kan svekke funnene fra russlandsgranskingen.

Demokrater har derimot kaldt notatet villedende og mener det gir en feil beskrivelse, skriver Washington Examiner .

Adam Schiff, som representerer Demokratene i etterretningskomiteen i Representantenes hus, beskriver vedtaket mandag som «dypt beklagelig». Under avstemningen stemte Republikanerne ifølge han ned et forslag om også frigi Demokratenes motsvar til Republikanernes notat.

Demokrater mener også frigivelsen av notatet er et kynisk forsøk på å svekke tilliten til lederen av Russland-etterforskningen Robert Mueller, skriver Washington Post .

Så langt har etterforskningen ført til siktelser mot fire personer knyttet til Trumps valgkampteam . Onsdag skal Trumps tidligere sjefsstrateg Steve Bannon spørres ut i saken.

CIA-sjef: – Årets valg blir et mål for Russland

Sjef Mike Pompeo for den føderale etterretningsorganisasjonen CIA tror Russland også blir et tema under det amerikanske kongressvalget i november 2018.

– Selvfølgelig. Jeg venter at de vil fortsette å prøve å påvirke, men jeg føler meg trygg på at USA an gjennomføre et fritt og rettferdig valg og at vi kan stå imot, sier han til BBC .

Pompeo, som gir en oppdatering til president Donald Trump hver morgen, avviser påstander den siste tiden om at Trump er uskikket til presidentjobben.

– Påstander om at presidenten ikke er engasjert og ikke tar inn over seg disse alvorlige sakene, er farlige og falske. Det gjør meg trist at noen bruker tid og krefter på å skrive slikt sprøyt, sier Pompeo med henvisning til boken «Fire and Fury» som nylig kom ut.