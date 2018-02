STRAFFES: Hvis det nye lovforslaget får nok stemmer, kan de som omskjærer guttebarn straffes med fengsel i opptil seks år. (Illustrasjonsfoto) Foto: Frank May / picture alliance

Island kan bli det første landet i Europa til å forby omskjæring

Publisert: 19.02.18 10:02

UTENRIKS 2018-02-19T09:02:45Z

Et nytt lovforslag vil kriminalisere mannlig omskjæring.

Forslaget sies å ha støtte i det islandske parlamentet, men har vakt sterk kritikk hos flere religiøse miljøer, skriver den britiske avisen The Guardian.

Lovforslaget som er fremmet av politiker Silja Dögg Gunnarsdóttir fra det liberale Fremskrittspartiet, vil gi de som omskjærer gutter under 18 år, fengsel i opptil seks år.

Ideen til det nye lovforslaget fikk den islandske politikeren da hun innså at kvinnelig omskjæring var forbudt, mens mannlig omskjæring var lovlig

Første i Europa

I forslaget argumenteres det for at omskjæring av unge gutter innebærer en krenking av deres rettigheter, at inngrepet ikke er forenlig med FNs barnekonvensjon og at det ofte medfører en helserisiko for barnet.

Debatten har gått i flere Europeiske land, men ingen land i Europa har gått til det skritt å forby inngrepet.

Sterk kritikk

Forslaget har vekket sterk kritikk blant religiøse ledere både på Island , og i resten av Europa.

Til The Guradian sier imamen hos Islands muslimske kultursentrum, Ahmad Seddeeq, at lovforslaget strider mot den religiøse friheten i landet.

Biskop Agnes M. Sigurðardóttir advarer mot at forslaget kommer til å stigmatiserer jøder og muslimer.

Lederen for den Europeiske jødiske kongress, Moshe Kantor hevder det ikke finnes bevis for at mannlig omskjæring er skadelig.

Forslaget skal debatteres i det islandske parlamentet de nærmeste ukene.