66 personer døde etter flystyrt i Iran

Publisert: 18.02.18 08:50 Oppdatert: 18.02.18 10:33

Flyselskapet Iran Aseman Airlines bekrefter til nyhetsbyrået AP at alle 66 personer ombord på flyet er døde etter styrt søndag morgen.

Et fly med 66 personer ombord har krasjet i Semirom i Iran . Flyet var på vei fra hovedstaden i Iran, Teheran, og til Yasuj i sørvest. Seks av de omkomne var personale sier Aladin Borujeri, talsperson i sikkerhetskomiéen i det iranske parlamentet, til nyhetsbyrået ISNA.

Minst én av de omkomne er ett barn, ifølge talsperson for flyselskapet, Mohammad Taghi Tabatabai.

Flyet er av typen ATR-72, og hadde flynummer 3704.

Flyet ble først meldt «borte fra radaren», før det minutter senere ble meldt at skal ha krasjet. Flyet krasjet i Mount Dena-fjellet, som er omtrent 440 meter høyt, sier talspersonen ifølge Washington Post .

Vitner forteller til lokale medier at det skal ha sett ut som om flyet forsøkte å nødlande da krasjen inntraff.

Pir-Hossein Koulivard, leder av iransk medisinske nødsenter, bekrefter at flyet har krasjet i Semirom. Flyet skal ha styrtet i fjellene.

En talsmann for nødtjenesten skal ifølge Kurdistan24 ha opplyst at et redningshelikopter er på vei mot fjellene der flyet har styrtet. Stedet skal være utilgjengelig for ambulanser. BBC melder at dårlig vær har hindret et redningshelikopter å lande i området.

AP skriver at Irans flyflåte etter tiår med internasjonale sanksjoner, begynner å dra på årene. Etter at atomavtalen ble underskrevet, har Iran signert avtaler om nye fly både med Airbus og Boeing.

Fakta ATR 72 ATR 72 er en tomotors turboprop med kort rekkevidde. Flyet er en strukket variant av ATR 42, og kan fly opptil 78 passasjerer, i vanlig konfigurasjon, og føres av to piloter. ATR 72 ble utviklet fra ATR 42 for å øke setekapasiteten fra 48 til 78 ved å strekke flykroppen med 4,5 meter (15 fot), øke vingespennet, sette inn kraftigere motorer, og øke drivstoff-kapasiteten med ca. 10 prosent. ATR 72 ble annonsert for første gang i 1986, og fløy sin jomfrutur den 27. oktober 1988. Finnair var det første selskapet til å ta flyet i bruk. Siden da er over 400 eksemplarer produsert, og også SAS har benyttet flyet, gjennom sitt samarbeid med danske Jet Time. Kilde: Wikipedia

NTB hadde en sak for tre år siden om at i løpet av 20 år har ulike typer fly med samme modell vært involvert i minst 14 ulykker, hvor tilsammen nesten 300 mennesker har mistet livet.

ATR er samarbeid mellom franske Airbus og italienske Alenia Aermacchi. ATR-70-fly brukes av et titall nasjonale og regionale flyselskaper rundt om i verden, samt av Tyrkia og Pakistans forsvar, skriver NTB.

Flyselskapet Aseman Airlines har hovedkvarter i Teheran. Selskapet driver med innenlands flytrafikk og internasjonal trafikk i regionen. Selskapet skal være Irans tredje største. Ifølge Wikipedia ble selskapet etablert i 1980, selv om de har historiske røtter tilbake til 1958, til selskapet Air Taxi Co. Dette skiftet navn til Pars Air på syttitallet, og senere til Aseman Airlines.

