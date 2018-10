SVERGET INN: Brett Kavenaugh avla ed lørdag, men mandag kveld var den formelle innsettelseseremonien i Det hvite hus. Foto: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP

Trump ba Kavanaugh om unnskyldning på vegne av nasjonen

UTENRIKS 2018-10-08T23:43:46Z

Under den offisielle innsettelsesseremonien i Det hvite hus mandag kveld, ba president Donald Trump Brett Kavanaugh og familien hans om unnskyldning «på vegne av nasjonen».

Publisert: 09.10.18 01:43 Oppdatert: 09.10.18 02:17

Trumps høyesterettskandidat Brett Kavanaugh ble tatt i ed lørdag etter at han ble stemt inn i USAs øverste rettsinstans. Mandag kveld var det innsettelsesermoni i Det hvite hus, og der benyttet presidenten anledningen til å beklage på vegne av hele landet.

Ifølge Fox News ba han der om unnskyldning for «kampanjen for politisk og personlig ødeleggelse basert på løgner og villedelse» han mener Kavanaugh opplevde i løpet av prosessen.

– På vegne av nasjonen, vil jeg gjerne be Brett og hele Kavanaugh-familien om unnskyldning for den fryktelige smerten og lidelsen der har blitt tvunget til å utstå, sa presidenten ifølge ABC News.

I sin tale etter at dommer Anthony Kennedy hadde tatt ham i ed, sa Kavanaugh blant annet at han var en lagspiller med de ni dommerne i Høyesterett, og at han vil tjene landet, ikke ett parti.

– Jeg inntar dette embetet med takknemlighet og ingen bitterhet, sa han.

Den nyinnsatte høyesterettsdommeren innrømmet at prosessen hadde vært «omstridt og følelsesbetont».

– Jeg fokuserer på å være den beste dommeren jeg kan være - en kraft for stabilitet og samhold. Målet mitt er å være en fantastisk dommer for alle amerikanskere og for hele USA, sa Kavanaugh.