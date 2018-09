AVSKJEDIGET: Leslie Moonves er ferdig som toppsjef i kringkastingsselskapet CBS. Foto: Foto: Chris Pizzello / AP / NTB scanpix

CBS-sjef går av etter anklager om seksuelle overgrep

UTENRIKS 2018-09-10T00:11:26Z

Toppsjef i CBS, Leslie Moonves, går av etter en rekke anklager om seksuelle overgrep, opplyser kringkastingsselskapet.

NTB

Publisert: 10.09.18 02:11

Seks kvinner sto søndag fram i en artikkel i The New Yorker og hevdet Moonves har tvunget dem til å utføre oralsex på ham, at han blottet seg for dem og at han utsatte dem for fysisk vold.

Tidligere i sommer sto seks andre kvinner fram med lignende beskyldninger. Moonves har fram til nå vært toppsjef og styreleder i CBS og dermed en av de mektigste innen underholdnings- og mediebransjen i USA .

Moonves har vært under etterforskning av CBS etter at de seks andre kvinnene sto fram med beskyldninger om seksuelle overgrep.

Moonves ikke vil motta noen sluttpakke før etterforskningen er ferdigstilt, skriver CBS . Han har krav på 180 millioner dollar dersom han sparkes uten grunn.

Det er journalisten Ronan Farrow, som skrev artiklene om Harvey Weinstein som bidro til å sette i gang metoo-bevegelsen, som står bak avsløringene om Moonves.

Anonyme kilder sa allerede lørdag til CNN at en avgang vært nær forestående for toppsjefen.