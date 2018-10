TREKKER SEG: Interpols forhenværende president Meng Hongwei har trukket seg, opplyser organisasjonen selv. Foto: Wong Maye-E / AP

Livstegn fra savnet Interpol-president – trekker seg

UTENRIKS 2018-10-07T18:51:46Z

Den savnede Interpol-presidenten Meng Hongwei er under etterforskning av kinesiske myndigheter. Nå trekker han seg også fra sin stilling i den internasjonale politiorganisasjonen.

Publisert: 07.10.18 20:51 Oppdatert: 07.10.18 21:29

– I dag mottok Interpols generalsekretariat i Lyon oppsigelsen til Hr. Meng Hongwei med umiddelbar virkning, heter det i en pressemelding.

Hongweis kone meldte ham savnet til fransk politi torsdag denne uken. Siden da har det vært uklart hvor han befant seg, men mistankene har pekt mot hans hjemland Kina. Her er han også viseminister for offentlig sikkerhet.

Søndag kveld bekreftet kinesiske myndigheter at Meng Hongwei er under etterforskning, men har ikke gått inn på hvilke lovbrudd han er mistenkt for.

– Meng Hongwei er for tiden under etterforskning mistenkt for å ha brutt loven, opplyser den nasjonale overvåkningskommisjonen i Kina søndag kveld, ifølge NTB.

Kommisjonen håndterer korrupsjonssaker som involverer kinesiske tjenestemenn.

Bakgrunn: Ingen har sett Interpol-presidenten siden september

Meng ble sist sett i slutten av september, da han var på vei til Kina. Før det hadde han vært på besøk i de nordiske landene, hvor han møtte VG .

Mengs kone, Grace Meng, møtte pressen i Lyon tidligere søndag. Hun og parets barn er under politibeskyttelse i Frankrike, og lot seg ikke avfotografere. I pressekonferansen avslørte hun at det siste livstegnet fra ektemannen var en emoji som forestilte en kniv.

Den meldingen mottok hun den 26. september, og hun tolker den som en beskjed om at han var i fare.

– Jeg vet ikke hva som har skjedd med ham. Så lenge jeg ikke han se ham i ansiktet mens han snakker til meg klarer jeg ikke være så veldig positiv, sa hun, ifølge The Guardian .

Sist gang hun så ham var dagen før meldingen.

Meng har vært Interpol-president i to år. Ettersom han trekker seg med umiddelbar virkning blir sørkoreaneren Kim Jong Yang fungerende president, inntil organisasjonen kan velge en ny president i en generalforsamling i Dubai i november.

Presidentens role i Interpol beskrives som mer seremoniell. Organisasjonen har også en generalsekretær som leder det overordnede arbeidet.