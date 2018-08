DREPT: Den prorussiske separatistlederen Aleksandr Zakhartsjenko (t.v.) sammen med den russiske sangeren Josif Kobzon i oktober 2014. Foto: Dmitrij Lovetskij / AP / NTB scanpix

Separatistleder drept i Øst-Ukraina

UTENRIKS 2018-08-31T16:40:42Z

Lederen for de prorussiske separatistene i Donetsk-regionen i Ukraina er drept i en bombeeksplosjon på en kafé, ifølge russiske medier.

NTB

Publisert: 31.08.18 18:40

Aleksandr Zakhartsjenko (42) ble ifølge russiske nyhetsbyråer drept av en bombe på en kafé i sentrum av byen Donetsk.

Drapet ble fredag kveld bekreftet av Zakhartsjenkos talskvinne, Alena Voljnets, som sier at han ble drept som følge av et «terrorangrep».

Ytterligere tre personer skal ha blitt såret i eksplosjonen, som skjedde fredag ettermiddag.

Ifølge en reporter fra nyhetsbyrået AFP har politiet sperret av området rundt bygningen der eksplosjonen skjedde.

Zakhartsjenko har siden august 2014 vært statsminister i den opprørskontrollerte regionen Donetsk folkerepublikk, som erklærte seg som uavhengig fra Ukraina i mai 2014.

Zakhartsjenko er den mest høytstående blant en rekke separatistpolitikere og kommandanter som er drept de siste årene.

Over 10.000 mennesker har i løpet av de fire siste årene blitt drept i konfliktene mellom Ukraina og de to selverklærte og russiskvennlige folkerepublikkene i Donetsk og Lugansk.

Det russiske utenriksdepartementet sier i en kommentar at det er grunn til å tro at det er den ukrainske regjeringen som står bak drapet, melder TT. Departementet anklager også regjeringen for «å ha bestemt seg for å gå inn i en blodig konflikt».