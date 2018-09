SPESIALBÅT: Her er Seabed Constructor ved en tidligere anledning. Nå er det norske skipet på nytt leid inn til en stor og vanskelig leteaksjon under vann. Foto: Swire Seabed

Norsk spesialskip leter etter savnet ubåt

UTENRIKS 2018-09-08T01:55:18Z

Forskningsskipet Seabed Constructor, som også deltok i søket etter det savnede Malaysia Airlines-flyet, er på vei for å lete etter den argentinske ubåten som forsvant i november 2017.

44 personer er fortsatt savnet etter at «ARA San Juan» på mystisk vis forsvant da den var på vei tilbake til marinebasen ved Mar del Plata sør for Buenos Aires etter et rutineoppdrag på sørspissen av landet .

Mulig eksplosjon

I den siste meldingen fra ubåten klokken 08.36 lokal tid den 15.november i fjor het det at sjøvann hadde begynt å trenge inn i ventilasjonssystemet. Det skal ha ført til en kortslutning i et av batteriene, som førte til et branntilløp i det dieseldrevne fartøyet.

En uvanlig lyd som ble registrert i området der ubåten antas å ha forsvunnet, tre timer etter at den sist ga lyd fra seg, antas å ha vært en eksplosjon. Deretter ble det stille.

Etter utallige leteoperasjoner, også med hjelp fra det norske offshoreskipet «Skandi Patagonia» , er ubåten fortsatt sporløst borte.

Til sammen har 13 land deltatt i søket etter ubåten. Sjefen for den argentinske marinen, Marcelo Srur, fikk også sparken i kjølvannet av tragedien.

Den argentinske hæren opplyste fredag kveld lokal tid at de nå gjør et nytt forsøk på finne ubåten. Også denne gangen med bistand fra et norsk skip:

Ifølge den argentinske avisen Clarin er det norske skipet «Seabed Constructor» nok en gang leid inn av det amerikanske selskapet Ocean Infinity, som nå bistår den argentinske hæren.

Det gjorde de også da de fikk i oppdrag å finne Malaysia Airlines-flyet MH370, som forsvant på vei fra Kuala Lumpur til Beijing 8. mars 2014 med 239 personer om bord. Det søket måtte til slutt avblåses med uforrettet sak. Flyet er fortsatt ikke funnet.

«Seabed Constructor» er et supplyskip med hjemhavn i Bergen, og er eid av selskapet Swire Seabed. Skipet ble sjøsatt i 2014 og har plass til en besetning på 102, helikopterplattform og kran på dekket.

Clarin skriver at det norske skipet har med seg fem autonome ubåter, og at leteområdet de konsentrer seg om ligger cirka 200 nautiske mil, ca 420 km, utenfor havnen Comodoro Rivadavia der skipet har ligget til havn denne uken. Om bord i skipet er også fire familiemedlemmer av det savnede mannskapet i tillegg til tre observatører fra den argentinske hæren.

PS! Bildet under viser skipets kurs da det forlot havn på fredag. Hvis du klikker her kan du følge supplyskipets ferd videre.