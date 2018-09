Grotteguttene fra Thailand krøp gjennom kunstig grotte

UTENRIKS 2018-09-15

Etter at grotteguttene ble sendt hjem fra sykehuset noen uker etter at de ble reddet ut av grottene, vises de frem og brukes av militærjuntaen i diverse arrangementer. Spekulativt og merkelig, mener Thailand-ekspert.

Publisert: 15.09.18 03:19

Det var i forbindelse med den ene guttens bursdag at et fotballag bestående av tolv gutter i alderen 11–16 år, samt deres 25 år gamle trener, oppsøkte Tham Luang-grotten i Rai-provinsen for å feire.

Mens barna var inne i grotten førte styrtregn til at inngangen ble oversvømt . En hel verden holdt pusten før barna etter 16 dager ble hentet ut.

Nå, drøye to måneder etter at de ble hentet ut av grotten, mener flere eksperter at guttene blir utnyttet av den styrende militærjuntaen.

Militærjuntaen i Thailand En junta er en eksklusiv krets av personer som holder sammen, en gjeng/organisasjon som holder sammen i vennskap eller bare med felles interesse og dominerer med makt.

er en eksklusiv krets av personer som holder sammen, en gjeng/organisasjon som holder sammen i vennskap eller bare med felles interesse og dominerer med makt. En militærjunta er en styresmakt, ledet av en komité av militære ledere. Militærjunta utvikler seg ofte til militærdiktatur. Kilde: Wikipedia.

Kryper gjennom en kunstig grotte

Det siste som har vakt oppsikt i Thailand er et videoklipp av at guttene kryper gjennom en kunstig grotte på et kjøpesenter i Bangkok. Det melder Aftonbladet .

I videoen ser man guttene gå inn i den kunstige grotten. På vei ut blir de møtt av et enormt hav av fotografer med blits fra ivrige fotografer.

Saken har også fått internasjonal oppmerksomhet. Blant annet skriver Evening Standard at det var vanndråper som dryppet fra grottetaket på kjøpesenteret, selv om psykologer hadde anbefalt ungguttene ro i seks måneder på grunn av deres mentale helse. Også anerkjente New York Times og CBS News har plukket opp nyheten.

Thailand-ekspert Marte Nilsen reagerer på saken.

– Guttenes dramatisk historie gjorde dem verdenskjente og en hele verden fulgte med. I Thailand fikk guttene en voldsom heltestatus etter at de ble reddet og det ble også en prestisje sak for militærjuntaen i Thailand som har brukt redningsaksjonen for å vinne internasjonal og nasjonal legitimitet etter at de tok makten i et militærkupp i mai 2014, sier Marte Nilsen, seniorforsker ved PRIO.

Hun viser til at flere av de unge guttene var immigranter og har i ettertid fått innvilget statsborgerskap i Thailand. Andre barn med deres bakgrunn kan ikke vente seg det, sier hun.

– For juntaen i Thailand er det viktig å være synlige i markeringen av den store redningsaksjonen, men det er spekulativt og merkelig å bruke disse traumatiserte og svært unge guttene i en rekonstruksjon av hendelsen på et kjøpesenter-show.

– Politiske ambisjoner

Nilsen, som er ekspert på Thailand, mener dette lukter politisk popularitetskampanje.

– General Prayuth er etter alt å dømme omsider i ferd med lansere valg etter over fire år med militært styre. En viktig grunn til at dette har tatt lang tid er at juntaen ville sikre tronskiftet mellom den avdøde kong Bhumibol Adulyadej og den nåværende kongen Maha Vajiralongkorn. Imellom tiden har General Prayuth selv fått politiske ambisjoner, forklarer Nilsen.

Hun sier videre at politiske partier ikke har lov til å drive kampanjer. Men likevel reiser General Prayuth landet rundt:

– Han reiser landet rundt for å skape blest om seg selv og for å bygge allianser med sterke regionale politiske aktører. Slike kjøpesenter-show som dette med guttene fra huleaksjonen må ses i denne sammenheng, sier Nilsen.