DREPT? Journalisten Jamal Khashoggi forsvant etter å ha entret Saudi-Arabias konsulat i Tyrkia. Foto: Virginia Mayo / TT NYHETSBYRÅN

Washington Post: Tyrkia mener saudiarabisk regimekritiker er drept

Tyrkia har konkludert med at den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept i Istanbul av et «draps-team» fra hjemlandet, skriver Washington Post.

Publisert: 07.10.18 00:16 Oppdatert: 07.10.18 00:49

Tyrkiske myndigheter har etterforsket forsvinningen til den regimekritiske journalisten, som blant annet skrev for Washington Post. Han ble sist sett på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul.

Nå sier to anonyme kilder tilknyttet den tyrkiske etterforskningen at tyrkerne har konkludert med at Khashoggi ble drept på konsulatet, skriver avisen .

The Guardian skriver at liket så skal ha blitt fjernet fra konsulatet, mulig i en svart bil.

– Planlagt

– Saudi-Arabia sendte et team på 15 medlemmer spesifikt for å begå drapet. Drapet var planlagt, sier en av kildene.

Khashoggi har markert seg som kritisk til hjemlandets mektige kronprins Salman og hans krigføring i Jemen. Siden i fjor har Khashoggi bodd i eksil i USA av frykt for pågripelse i Saudi-Arabia.

Regimekritikeren dro til det saudiarabiske konsulatet i Istanbul tirsdag for å hente noen dokumenter i forbindelse med en ekteskapslisens. Siden har ingen sett ham. En journalistvenn av 59-åringen, som ventet på ham utenfor konsulatet, sier han aldri kom ut igjen.

Benekter involvering

Khashoggi-saken kan få store konsekvenser for relasjonene mellom Tyrkia og Saudi-Arabia, som kniver om innflytelse i Midtøsten.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan skal søndag komme med en uttalelse om saken. Saudi-Arabia nekter for at de har kjennskap til Khashoggis forsvinning.

Saudi-kronprins: Hevder han forlot konsulatet

I et intervju med Bloomberg gjennomført denne uken, blir Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman spurt om saken.

– Vi er ivrige etter å finne ut hva som har skjedd med ham. Slik jeg forstår det kom han ut av konsulatet etter noen minutter eller en time.

– Så han er ikke inne i konsulatet?

– Nei, han er ikke der inne.

NTB/VG