Frode Bergs advokat om telefon-nekt: En stor skam

UTENRIKS 2018-09-06T19:28:46Z

MURMANSK/OSLO (VG) I fem måneder har spionsiktede Frode Berg sittet isolert på cella i Lefortovo-fengselet, uten mulighet til direkte kontakt med familien hjemme i Kirkenes.

Publisert: 06.09.18 21:28 Oppdatert: 06.09.18 21:44

– Han har ingen rett til å ta telefoner nå. Det er en stor skam, sier nordmannens russiske advokat Ilja Novikov til VG.

Frode Berg har sittet fengslet i Moskva etter at han ble pågrepet, og siktet for spionasje, i desember i fjor. I hele denne perioden har han sittet på en trang tomannscelle i det fryktede Lefortovo-fengselet i den russiske hovedstaden. Med unntak av sporadiske besøk fra advokaten og den norske ambassaden, er dagen preget av fullstendig isolasjon.

Restriksjonene rundt den spionsiktede nordmannen skal etter det VG forstår ha blitt strengere etter at FSB byttet etterforskningsleder i vår. Ifølge Novikov ønsker ikke FSB lenger at Berg skal ha telefonkontakt med familien i frykt for at de skal diskutere spionsaken.

– Tungt for familien

De russiske advokaten mener imidlertid at FSB bruker telefonkontakten med familien som pressmiddel. Berg har innrømmet å ha fungert som kurer for den norske etterretningstjenesten, men har likevel erklært seg uskyldig i de alvorlige spionanklagene mot han. Dette skal, ifølge Novikov, ha irritert de russiske etterforskerne.

Bergs norske advokat Brynjulf Risnes bekrefter at mangelen på kontakt sliter på både Berg og familien.

– De strenge restriksjonene Frode er underlagt er veldig tungt for familien. Det er vanskelig å forsone seg med og vanskelig å se hensikten med. Vi håper derfor at det blir større mulighet for kontakt når etterforskningen etter planen skal være offisielt avsluttet i løpet av september, sier Risnes til VG.

God form

Advokatene håper nå at Berg-saken kan komme opp for retten i løpet av høsten, kanskje allerede i oktober. Samtidig bekrefter de at nordmannen skal være i god form, og ved godt mot, etter ni måneder i russisk fengsel. Under det siste fengslingsmøtet i midten av juli uttrykte Berg selv optimisme.

– Nå begynner jeg å se en ende på dette, sa Berg til VG gjennom gitteret i rettssalen.

Novikov mener imidlertid at Berg må belage seg på å tilbringe minst ett år til i russisk fengsel, og viser til at det neppe vil komme noen politisk løsning på saken før det foreligger en rettskraftig dom.

Statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet er for tiden på reise i Russland , men ifølge kommunikasjonsjef Frode Andersen i UD er ikke den betente spionsaken tema i hans samtaler med russiske myndigheter.

– Utenrikstjenestens og UD fortsetter å arbeide for å ivareta Frode Bergs interesser. Blant annet gjennom besøk i fengselet for å gi praktisk bistand, og å være til stede på rettsmøter. Det er ikke naturlig at saken blir et tema under statssekretær Halvorsens politiske konsultasjoner med russiske myndigheter i Moskva denne uken, sier Andersen.