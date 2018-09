ULTIMATUM: Jimmie Åkesson vil ikke støtte en borgerlig regjering uten å få innflytelse. Her er han på SDs valgvake natt til mandag. Foto: Krister Sørbø

Åkesson blokkerer for Alliansen

2018-09-10

STOCKHOLM (VG) Sverigedemokraterna knuser nå drømmen til Ulf Kristersson om å bli statsminister for en borgerlig regjering, bak Jimmie Åkessons rygg.

Publisert: 10.09.18 20:56 Oppdatert: 10.09.18 21:17

– Jeg forstår ikke hvordan de skal slippe til, sa lederen for Sverigedemokraterna til svensk TV mandag kveld.

– Jeg slipper ikke fram noen allianse-regjering som ikke gir oss innflytelse, la Åkesson til.

Nøkkelrolle

I det første intervjuet dagen etter valget, sa Åkesson at han hadde håpet på et bedre valgresultat etter sterkere meningsmålinger.

– Men nå har vi fått rollen på vippen i Riksdagen, Vi får en nøkkelrolle, med mindre de andre partiene igjen danner et maktkartell, sa Åkesson.

Han gjentok at han ikke tror at en Allianse-regjering vil overleve i Riksdagen, uten støtte fra hverken SD eller de rødgrønne, og anbefalte Ulf Kristersson, Alliansens statsministerkandidat, å kvitte seg med de hardeste SD-motstanderne Liberalerna og Centerpartiet.

Intense samtaler

På et hemmelig sted i Stockholm har Alliansen fire borgerlige partiledere sittet sammen tidligere mandag, for å finne ut om valgresultatet kan føre fram til regjeringsmakt og farvel til sosialdemokraten Stefan Löfven.

Löfven og Socialdemokraterna har allerede varslet at de vil legge press på Liberalerna og Centerpartiet for å danne en regjering over blokkgrensen i Sverige .

Utenkelig

Ifølge den svenske avisen Expressen skal Centerpartiets leder Annie Lööf ha sagt på møter mandag, at det er helt utenkelig for hennes parti å samarbeide med Stefan Löfven.

Avisens kilder sier at Jan Björklund skal ha vært noe mer vaklende i sin lojalitet til Alliansen.

Mål: Borgerlig regjering

Men Jan Björklund, Liberalernas partileder, besvarte ikke frieriet fra Socialdemokratene da han deltok i valgprogrammet Agenda på svensk TV mandag kveld:

– Vi er ikke der. Mitt mål er at Sverige skal få en allianse-regjering, sa Björklund på vei inn til TV-debatten.

– Finnes det noen mulighet for at dere krysser blokkgrensen?

– Jeg vil ikke spekulere hvordan dette kan slutte, men vårt mål er en regjering med Alliansen, gjentok Björklund.