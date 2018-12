BYGDE HEMMELIGE ROM: I avhør har terrormistenkte Bakhtiyor Umarov (30) fortalt at han bygde spesielle rom i den svenske Politihøgskolens lokaler. Foto: Svensk politi

Svensk politi avlyttet terrortiltalt mens han jobbet på politihøyskolen

En av de tre terrortiltalte familiefedrene jobbet som bygningsarbeider på Politihøyskolen i Sverige, mens politiet overvåket telefonen hans.

Bakhtiyor Umarov (30), David Idrisson (46) og Atabek Abdullaev (39) er tiltalt for å ha planlagt terrorangrep i Sverige . De kjøpte hundrevis av kilo kjemikalier som kan brukes til å lage sprengstoff. I tillegg lastet de opp bilder på terrormål i Stockholm . Det skriver den svenske avisen Expressen .

Sammen med tre andre menn skal de tiltalte ha sendt penger til IS.

I avhør forteller Bakhtiyor Umarov at han er bygningsarbeider, og at han frem til han ble pågrepet jobbet med å bygge rom i den svenske Politihøgskolens lokaler. I vår ble han pågrepet anklaget for terrorplanlegging.

På spørsmål fra politiet på hva rommene skal brukes til, sier Umarov at det er hemmelig og at han har taushetsplikt.

Arbeidsgiveren forteller at Umarov hadde tilbøyelighet til vold og at han nektet å delta på ett minutts stillhet for ofrene etter terrorangrepet i Stockholm i april 2017.









TERROR-TILTALT: David Idrisson (46). Svensk politi

– Som lille julaften for en terrorist

Det fremkommer av etterforskningen at politiet har avlyttet Umarovs telefon siden august 2017.

Sjefen for byggefirmaet der tiltalte var ansatt bekrefter at han jobbet ved Politihøgskolen, og at det ikke ble foretatt noen sikkerhetsklassifisering av de ansatte.

– På Politihøgskolen jobbet han med å fullføre toaletter, skytebaner, lokaler for våpenoppbevaring og lignende, men ingenting med spesiell beskyttelsesverdi, sier arbeidslederen.

Umarov nekter straffskyld. Det samme gjør de to andre mennene.

Til Expressen sier Umarovs advokat Robin Söder at han synes det er vanskelig å tro at politiet har hatt mistanke mot hans klient, når de har fulgt ham i så lang tid. Han mener politiet i så fall ville kontaktet noen om at Umarov jobbet på Politihøgskolen.

– Politihøgskolen er som lille julaften for en terrorist, sier forsvareren.

Politiet har ikke ønsket å kommentere saken overfor Expressen, men henviser til Politihøgskolen. Politihøgskolen har ikke kommentert saken.

Kjøpte 660 kilo kjemikalier

Ifølge politiet skal de tre i løpet av februar i fjor ha kjøpt og lagret til sammen 660 kilo og 100 liter kjemikalier for å lage en bombe med hensikt å «utføre eller fremme terrorhandlinger» i april i år.

Kort tid etterpå skal David Idrisson ha forsøkt å kjøpe tre falske pass, som påtalemyndigheten mener viser at de planla å fly ut av landet etter terrorangrepet.

De tre tiltalte har også kjøpt gassmasker, to bajonetter, et hylster, fire kommunikasjonsradioer og annet tilbehør.

På datamaskiner, telefoner og gjennom avlytting har svensk politi funnet materiale som knytte mennene til terrorplanlegging og IS.

Straffen for terrorisme i Sverige kan variere fra fire år til livstid. Terrorplanlegging skal straffes mildere.

I tillegg til de tre har svensk politi pågrepet tre andre menn. De til sammen seks mennene er også tiltalt for finansiering av spesielt alvorlige forbrytelser på grunn av overføringene til IS.