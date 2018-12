Putin forsvarer omstridt privat hær

Så lenge de ikke bryter russisk lov har ikke president Vladimir Putin noe imot den private militære gruppen Vagner.

Kreml har lenge benektet meldinger om at den paramilitære gruppen også kriger i Syria.

– Så lenge de ikke bryter russisk lov, så har de rett til å jobbe over hele verden og forsvare sine forretningsinteresser, svarte Putin på et spørsmål fra den Kreml-kritiske avisen Novaja Gazeta under presidentens årlige pressekonferanse , som ble holdt i Moskva torsdag og varte i nesten fire timer.

– Hvis Vagner-gruppen ignorerer lover, så må påtalemyndigheten vurdere dette juridisk, sa Russlands leder.

Putin kommenterte også det som skjedde i sommer da tre russiske journalister ble drept i den sentralafrikanske republikk - mens jobbet med en film om nettopp det private militære selskapet Vagner.

Presidenten sa mer eller mindre at journalistene hadde seg selv å takke for det som skjedde.

– De kom til landet som turister og hadde ikke orientert myndighetene om turen. Russiske diplomater følger etterforskningen av drapene, sa Putin - og la til at «lokale grupper» sto bak angrepet på de russiske journalistene.

Vagner omtales som Russlands svar på amerikanske Blackwater, og er landets største private, paramilitære kontraktør. Det har i lang tid gått rykter om at de har soldater på bakken i Syria, der flere av dem skal ha blitt drept i amerikanskledede bombeangrep.

Dokumentaren de jobbet med, skal ha vært et samarbeid med en organisasjon for undersøkende journalistikk, «TsUR», som er et journalistisk prosjekt som ble initiert av Mikhail Khodorkovskij, den tidligere oljemagnaten som røk uklar med Vladimir Putin og som i mange år satt fengslet i Russland. Han ble løslatt rett før Sotsji-OL og bor nå i Vesten.

I vår døde en annen russiske journalist, som drev undersøkelser rundt Vagner. Han falt fra femte etasje i blokken der han bodde i Jekaterinburg. Politiet mener det var selvmord, mens hans redaktør i avisen Novyj Djen utelukket at det kunne være selvmord. Dagen før han falt ned, hadde journalisten, Maksim Borodin, ringt en venn og sagt at det var sikkerhetsstyrker i kamuflasjeuniormer utenfor huset der han bodde.

Militærselskapet er av mange koblet til «Putins kokk», Jevgenij Prigozjin. Spurt om Prigozjin på pressekonferansen, svarte Putin at «alle mine kokker er tilknyttet sikkerhetstjenesten og militære, jeg har ingen andre kokker».