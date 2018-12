ULYKKESSTEDET: Det var fra dette juletreet, utenfor Kirkcaldy Town House i Kirkcaldy i Skottland, at ulykken skjedde. Foto: FIFE TODAY / SWNS.COM

Mann falt ned fra juletre – døde

UTENRIKS 2018-12-15T09:30:02Z

En mann er bekreftet død etter at han falt ned fra et juletre i den skotske byen Kirkcaldy. Politiet har startet etterforskning for å få klarhet i hva som har skjedd.

Publisert: 15.12.18 10:30

Byens juletre, som strekker seg rundt 3,6 meter over bakken, står utenfor Kirkcaldy Town House.

Politiet ble varslet om hendelsen av gjester som forlot en nærliggende nattklubb i morgentimene fredag, skriver BBC .

Fraktet til sykehus

Direktøren ved nattklubben, Mario Caira, skal ifølge den britiske kringkasteren ha sett mannen falle ned fra juletreet.

– Han hadde klatret opp i treet, og holdt seg fast i toppen av det. Da han falt, så trodde jeg han fikk pusteproblemer, sier Caira, som gikk bort for å sjekke til mannen som lå på bakken. Da han ikke responderte, ringte direktøren etter ambulanse.

Mannen ble fraktet til sykehus, men døde senere som følge av skadene, opplyser en talsmann for politiet. Han er ennå ikke identifisert.

– En tragedie

Politiet ser ikke på dødsfallet som mistenkelig, men har satt i gang rutinemessing etterforskning for å få klarhet i hva som har skjedd.

Neil Crooks, formann i Krikcaldys områdekomité, sender varme tanker til de pårørende.

– Dette er en tragisk hendelse, spesielt på denne tiden av året, sier han til BBC.