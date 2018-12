FØLGES AV LIVVAKTER: To av livvaktene er med Jean Wyllys når han tar heisen i kontorbygningen i Rio de Janeiro. Foto: Thomas Nilsson / VG

Spyttet Brasils president i ansiktet: Lever med politibeskyttelse

UTENRIKS 2018-12-31T12:50:09Z

RIO DE JANEIRO, BRASIL (VG) Her er den brasilianske opposisjonspolitikeren Jean Wyllys (44) på vei ned heisen og inn i sin skuddsikre bilkortesje – tett fulgt av to av sine livvakter.

Publisert: 31.12.18 13:50

Dette er hverdagen til mannen som ble berømt da han spyttet Brasils neste president Jair Bolsonaro i ansiktet i nasjonalforsamlingen i 2016.

Wyllys har sagt ja til å ta imot VG på sitt kontor i Rio de Janeiro. Han har akkurat fløyet inn fra hovedstaden Brasília.

Wyllys virker ikke helt komfortabel når han må bevege seg de 15 meterne fra inngangsdøren til bilen, selv om han har følge av livvaktene.

– Jeg har levd med politibeskyttelse i åtte måneder, helt siden Marielle Franco ble drept, sier Wyllys.

Hvem er Jean Wyllys? # Ble valgt til Brasils nasjonalforsamling for første gang i 2011 for partiet PSOL, og ble gjenvalgt i 2015. Måtte kjempe hardt for gjenvalg i 2018 med bare litt over 24.000 stemmer. # Wyllys vant brasilianske Big Brother i 2005, han er universitetsprofessor og journalist. # Han har skrevet flere bøker, blant annet Ainda lembro , eller «Jeg husker fortsatt», en slags dagbok fra Big Brother 5, Tudo ao mesmo tempo agora , «Alt på samme tid nå», en samling løse historier og artikler, og Tempo bom tempo ruim, «Gode tider, dårlige tider», en samling refleksjoner rundt identitet og politikk.

Marielle Franco var menneskerettighetsaktivist og Wyllys partikollega i PSOL (Partido Socialismo e Liberdade). 38-åringen og hennes sjåfør Anderson Pedro Gomes ble skutt og drept i en bil av to ukjente drapsmenn 14. mars.

Det brutale drapet rystet Brasil. Franco kjempet for minoriteter, svake grupper og homofiles rettigheter, akkurat som Wyllys, og dagen før hadde hun sendt hun en tweet hvor hun gikk hardt ut mot politivold.

Hennes drapsmenn er ikke funnet. Som om ikke det er nok: Politiet avverget nylig et planlagt drapsforsøk på partileder Marcelo Freixo, skriver avisen O Globo.

Nå lever Wyllys under beskyttelse fra policia legislativa, en egen sikkerhetsstyrke for folkevalgte politikere, både i Brasília og her i Rio.

Voldsbølgen i Brasil # I snitt skjer det 175 drap hver dag i Brasil. # Hittil i år er det registrert 6191 skuddvekslinger bare i Rio de Janeiro. # I perioden 2006 til 2016 ble det registrert 553 000 drepte i Brasil, mer enn i krigsherjede Syria, viser tall fra IPEA og Forum Brasileira de Seguranca Publica.

– Livet mitt har totalt forandret seg. Jeg lever et halvt liv, sier Wyllys, som møter oss i tettsittende blazer, rødt slips – og briller fra brasilianske Chilli Beans. Han har alltid slått an hos de unge. Han vant brasilianske Big Brother i 2005.

VG er i korrupsjons- og voldsherjede Brasil før den omstridte høyrepopulisten Jair Bolsonaro innsettes som president 1. januar.

Og du finner ikke en større offentlig kritiker av Bolsonaro enn Wyllys.

Da Kongressen i 2016 besluttet å starte en riksrettsprosess av daværende president Dilma Rousseff , gikk Wyllys bort til Bolsonaro, og spyttet ham i ansiktet, før han snudde seg og løp av gårde.

– Ville du gjort det igjen?

– Ja, selvfølgelig. Jeg spyttet han i ansiktet etter å ha vært utsatt for moralske angrep, beskyldninger og fornærmelser gjennom flere år, svarer Wyllys.

– Presidenten og landets fremtid sto på spill. Det var en prosess som alle visste var uærlig og uredelig. Det politiske klimaet var hatsk og ekstremt spent, og Bolsonaro fremførte altså en hyllest til Carlos Alberto Brilhante Ustra, mannen som fikk Dilma torturert under da Brasil var et militærdiktatur. Og i tillegg, på vei ned fra talerstolen, fornærmet han meg igjen. Han kalte meg for queima rosca (en veldig nedsettende term brukt om homofile), forklarer Wyllus, og utdyper:

– Jeg tror at spyttingen bare vil gi mer og mer mening ettersom tiden går.

Jean Wyllys sier at han har fått trusler mot seg helt fra han ble valgt til Kongressen i 2011.

Han føler seg utsatt for falske nyheter – fake news – et begrep han bruker flere ganger i intervjuet.

Wyllys kaller seg selv en «ærlig fyr, som gjør et anstendig, viktig arbeid». Han ble kåret til «Årets Folkevalgt» i 2015.

– Men det er jeg som må ha beskyttelse. De virkelige skurkene i dette landet kan gå fritt omkring. Og disse truslene skyldes at jeg er homofil. Jeg er den første åpne homofile politikeren som er valgt inn i Kongressen i Brasil, og som jobber for minoriteter, for menneskerettigheter, i et land med veldig rasistiske, veldig homofobe og veldig kvinnediskriminerende holdninger.

Wyllys sier at «det er ingen tvil om» at trusselbildet blir enda verre når Bolsonaro blir innsatt.

Han svarer faktisk «ja» på VGs spørsmål om han tror at Bolsonaro ønsker ham død.

– En av dem som har trakassert meg på verst tenkelige måte, på en nærmest voldelig måte, er Bolsonaro. Han har vært i Kongressen i nesten 30 år. Han er en demokratisk valgt som konspirerer mot demokratiet, sier Wyllys, som gikk fra 145 000 stemmer i 2014 til 24 000 i år.

– Hva bør verden vite om Bolsonaro når han blir president 1. januar?

Wyllys sukker tungt og lenge, før han svarer kort og enkelt:

– Han er farlig for demokratiet.

Etter en stund, legger han ut om Bolsonaros angrep på homofile, svarte og kvinner.

– Alle uttalelsene han har kommet med mot minoritetsgrupper, sammen med inkompetansen hans, gjør Bolsonaro til en trussel mot demokratiet. Han er en del av den nye gruppen av politiske ledere som er både konservative og dobbeltmoralske. De manipulerer folks frykt og sinne, sier 44-åringen, og legger til følgende:

– Han har ikke noe annet prosjekt enn makt. Det store forbildet hans er Donald Trump.

Han kaller den neste presidenten «en uopplyst idiot». Og han bruker knallharde ord om det kommende kabinettet som han mener er satt sammen av «uansvarlige, ignorante og kunnskapsløse» personer.

– Hvordan kunne da Bolsonaro bli valgt?

– Det er mange faktorer som spiller inn og som har skapt et klima han kunne dra nytte av, som den nye teknologien og sosiale medier. 78 prosent av brasilianerne leser ikke bøker. Mange står uten utdanningstilbud og har manglende trening i kritisk tenkning som gjør det vanskelig å stå imot propaganda og løgner av den typen Bolsonaro og hans folk benytter seg av.

Han hevder også at Bolsonaro fikk hjelp av dommeren Sergio Moro til å fengsle den tidligere presidenten Luiz Inácio Lula da Silva han lå foran Bolsonaro på meningsmålingene. Nå har «Lula» fått 12 år i fengsel for korrupsjon og hvitvasking.

Valget i Brasil * Brasil avholdt søndag 28. oktober annen runde i presidentvalget. Brasilianerne hadde valget mellom den høyreorienterte kandidaten Jair Bolsonaro (63) og venstreorienterte Fernando Haddad (55). * Bolsonaro fikk 46,7 prosents oppslutning mot Haddads 28,5 prosent i første valgrunde 7. oktober. * Da om lag 97 prosent av stemmene var talt opp erklærte landets høyeste valgdomstol at Bolsonaro var valgvinner, med 55,4 prosent av stemmene.

– Lula ledet på alle meningsmålinger. Han ble dømt for kriminelle forhold uten reelle beviser. Og i januar blir Sergio Moro justisminister i Bolsonaros regjering. Det er klart at det foreligger en slags konspirasjon her, hevder Jean Wyllys.