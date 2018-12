Slik feires nyttårsaften over hele verden

UTENRIKS 2018-12-31T16:13:44Z

Spektakulær nyttårsfest til 38 millioner i Australia og mange fyrverkeri-skader på Filippinene. Slik sier verden farvel til 2018.

Publisert: 31.12.18 17:13 Oppdatert: 31.12.18 17:31

Det er ennå noen timer til det nye året her i Norge, men andre deler av verden feirer 2019 allerede.

Siste som telte ned til det nye året var Hongkong , med fyrverkeri fra forskjellige steder i området Tsim Sha Tsui, som mange velger å oppleve fra båt.

38 millioner

Et av de første landene ut var Australia , kjent for sitt spektakulære fyrverkeri fra Sydney Harbour Bridge og operahuset i Sydney. I år har showet, som består av 8,6 tonn fyrverkeri, over 100.000 individuelle pyroeffekter og 35.000 raketter, en prislapp på cirka 38 millioner kroner.

Det ble imidlertid en våt affære for publikum. Ifølge The Sydney Morning Herald kom det åtte minutter lange showet etter et realt uvær med lyn, torden og store regnmengder.

1 av 3 SPEKTAKULÆRT: Fyrverkeriet i Sydney har en prislapp å 38 millioner kroner. Brett Hemmings / Getty Images

Kina: Åpner døren til verden

I Samoa, New Zealand, Japan, Hongkong, Kina og Nord-Korea er man allerede i gang med 2019.

Kinas president Xi Jinping sa i sin nyttårstale at landets dør til omverdenen vil bli åpnet ytterligere i det nye året. I 2018 markerte presidenten 40-årsdagen for begynnelsen av landets reform- og åpningspolitikk, noe han ser på som svært vellykket.

Handelskrigen med USA ble imidlertid ikke nevnt i talen, men han sa at 2019 ville bringe «muligheter og utfordringer», skriver The Guardian.

Filippinene: Mange skader

I Filippinene er det rapportert om mange skader som følge av fyrverkeri i forkant av nyttårsfeiringen.

Helsedepartementet sier, ifølge The Guardian, at det er rapportert om mer enn 50 fyrverkeri-relaterte skader de siste ti dagene, et tall som er forventet å stige utover natten.

















1 av 7 NAKENBADING: På nudiststranden Le Cap d'Agde i Sør-Frankrike feires nyttårsaften med et tradisjonsrikt nakenbad. PASCAL GUYOT / AFP

Pave-hilsen

Pave Francis benyttet anledningen til å tvitre en hilsen i anledning det nye året: «La oss takke Gud for året som går mot slutten, og anerkjenne at alt godt er Hans gave».

Meldingen kommer etter at Vatikanets talsperson Greg Burke og hans stedfortreder Paloma Garcia Ovejero, annonserte på Twitter at de slutter i sine stillinger. Det er ikke kommet noen begrunnelse for oppsigelsene, men det har vært uenigheter om strategi, skriver The Guardian.