Krisemåling for sosialdemokratene i Tyskland: Høyrepopulistene går forbi for aller første gang

* 17. februar: SPD begynner å avholde regionale møter for å samle støtte for en ny regjeringskoalisjon blant partimedlemmene, som skal stemme over saken i en uravstemning. Lederen for ungdomspartiet, Kevin Kühnert, vil på sin side arrangere møter for å få medlemmene til å stemme nei.

* 20. februar: Uravstemningen blant SPDs 463.723 medlemmer innledes.

* 26. februar: CDU avholder partikonferanse i Berlin, der de skal stemme over koalisjonsavtalen. Også her har ungdomspartiet vært mest kritisk til avtalen.

* 2. mars: Siste dag SPD tar imot poststemmer i uravstemningen. Tellingen av stemmene begynner straks tidsfristen er utløpt.

* 4. mars: Det er ventet av SPD vil offentliggjøre utfallet av uravstemningen. CDU-ledelsen skal møtes samme kveld for å diskutere resultatet.

* 6.–9. mars: Forbundsdagen skal etter planen avholde et ekstraordinært møte en av dagene for å gjenvelge Angela Merkel som regjeringssjef. Forbudspresidenten vil stå for den formelle nominasjonen og utnevnelsen.

* 14. mars: Forbundsdagen avholder sitt første ordinære møte i vårsesjonen. Dette regnes som siste frist for valg av regjeringssjef.

