Ny demonstrasjon i Chemnitz: – Vi er folket!

CHEMNITZ (VG) «Stikk av» runger det utover Chemnitz torsdag kveld. Det er ukens tredje demonstrasjon mot innvandring den tyske byen.

Rundt tusen mennesker møtt opp, de aller fleste kledd i svart, forteller VGs reporter på stedet. Denne gangen er demonstrasjonen flyttet fra sentrum av Chemnitz til fotballstadion.

Noen er samlet for å høre på ministerpresident Michael Kretschmer ( CDU ), andre er der for å demonstrere.

Pegida roper sitt sedvanlige slagord «lugenpresse», som direkte oversatt betyr løgnpresse, men også er forbundet med nynazistiske grupper.

Noen av de oppmøtte har paroler som gjør narr av Angela Merkels parti, kristendemokratene CDU. På en hjemmelaget plakat står det «folkeforræderpartiet».

– CDU står for «kaotiske, «dumme», «undergangsparti», mener parolebæreren.

Den første demonstrasjonen fant sted søndag, etter at en 35 år gammel tysker ble drept natt til søndag. En syrisk og en irakisk asylsøker er siktet for drapet. Mandag og tirsdag er det anslått at så mange som 7500 demonstranter og motdemonstranter deltok i Chemnitz.

Ytre høyre-demonstrantene kaller det de samles til i dag, «en demonstrasjon mot forbrytelser utført av migranter».

– Bedre på denne måten, enn med vold

Dmytro Remestvensky har en kolonihage med gjerde rett ut mot demonstrantene. Han står mellom epletrær og bjørnebærbusker og følger med på menneskemengden som roper «vi er Tyskland , vi er folket!».

– Jeg må si det er som et gufs fra fortiden, sier han.

Han senker stemmen når han sier navnet sitt, og bekrefter at han selv har migrasjonsbakgrunn. Bare en meter unna han holdes appellene om at Tyskland er for tyskere.

Han synes likevel det er greit at de er her, sier han.

– Vi lever i et demokrati. Og man kan jo håpe på at dette blir et slags utløp for følelser. Bedre at det skjer på denne måten, enn gjennom vold, sier mannen til VG.

I etterkant av drapet søndag er flere innvandrere blitt banket opp i Tyskland i det som ser ut til å være rasistisk motivert vold. Noen har jaget personer med utenlandsk utseende gjennom gatene, 23 år gamle Nezar fra Syria sier at han kommer til å holde seg innendørs i kveld.

– Det er veldig synd, det som har skjedd. Denne unge mannen kom fra Syria, mitt hjemland, men han representerer ikke oss. Likevel går det ut over oss. Vi er ikke velkomne her nå, det er helt tydelig. Folk blir stresset av å være i nærheten av oss, de skuler og går omveier. Særlig på kvelden ser folk på meg som om de tror jeg vil drepe dem, sier Nezar til VG med oppsperrede øyne.

En splittet befolkning

Professor Werner J. Patzelt, som er en av Tysklands fremste eksperter på høyreradikalisme, forteller at det kom mye usikkerhet med flyktningene som kom i 2014 og 2015. Han mener det ble forsterket ved at makteliten ikke evnet å forklare folket at det store inntaket av migranter var et unntak, ikke den nye regelen.

– Dermed støtte de fra seg en stor del av befolkningen. Eliten feiret åpenheten som en moralsk seier, og det skapte en enda større kløft mellom dem og de som bekymret seg over migrantene, forklarer Patzelt.

Han sier at demonstrasjonene i Chemnitz er en av en rekke hendelser som viser en østtysk misnøye med den sittende regjeringens immigrasjonspolitikk, og mot at Tyskland endres til å bli et mer multietnisk og multikulturelt samfunn

– Og så har det har vært problemer, slik vi så i Chemnitz, og derfor kommer disse alvorlige reaksjonene. Det vil komme som en stor overraskelse dersom dette ikke skjer i fremtiden også.

Professoren anslår at cirka 10 prosent av dem som deltar i demonstrasjonene er ytre høyre-ekstremister.