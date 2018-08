«VÅPENET»: Bildet til venstre skal vise lekepistolen Eric Torell hadde med seg da han møtte politiet torsdag morgen. Politiet opplevde situasjonen som truende og skjøt 20-åringen. Bildet er tatt av et vitne bosatt i gaten hendelsen fant sted. Foto: PRIVAT

Denne lekepistolen kostet trolig Eric Torell (20) livet

Publisert: 03.08.18 20:25 Oppdatert: 03.08.18 21:29

Torell ble torsdag morgen skutt og drept av svensk politi, etter at det oppsto det som beskrives som en truende situasjon. Ifølge Torells far hadde sønnen rømt hjemmefra med en lekepistol av plast.

– De sier at det var kopi av en pistol. Det var det jo ikke. Det her var jo et leketøysgevær i miniatyr for en femåring. Det er mye mindre enn et vanlig gevær, og billig, i plast. Slik beskrev Torells far det politiet omtaler som en våpenkopi, til Aftonbladet torsdag.

Et bilde tatt av et vitne, først publisert av Aftonbladet , skal vise gjenstanden som er skyld i den tragiske hendelsen som utspant seg på Norra Stationsgatan i sentrum av Stockholm torsdag morgen.

Timer før han ble drept hadde Torell rømt hjemmefra, og tatt med seg en lekepistol på ferden. Faren meldte sønnen savnet til politiet, men sier selv han fikk beskjed om at de ikke hadde ressurser til å lete etter sønnen.

Den neste beskjeden han fikk fra politiet var at sønnen var drept.

20 år gamle Torell hadde både Downs syndrom og diagnosen autisme. I tillegg til å være sterkt funksjonsnedsatt og på nivå med en treåring, ifølge hans mor Katarina Söderberg.

– Det går ikke an å forstå det. Han har aldri gjort en flue fortred i hele sitt liv, fortale moren til Aftonbladet i går.

Hun beskriver sønnen som en person som var «elsket av alle», og fungerte godt i sosiale sammenhenger på tross utfordringene.

Löfven: – Tragisk

Hendelsen er nå under etterforskning av den svenske Spesialenheten for politisaker, og det er ventet at det vil ta ukevis før det kommer noen konklusjon i saken, skriver Aftonbladet .

Antall personer som er drept av svensk politi er i 2018 rekordhøyt .

Sveriges statsminister Stefan Löfven sier fredag ettermiddag til Aftonbladet at han er opprørt over det som har skjedd.

– Dette er naturligvis uhørt tragisk. Jeg blir veldig, veldig bedrøvet når jeg leser om Eric. For hans familie må dette selvfølgelig være ufattelig, sier Löfven.

Han sier videre at han som statsminister ikke kan uttale seg om enkeltsaker, og at etterforskningen må vise hva som har skjedd.

Nye funn i saken

Fredag ettermiddag har politiet på nytt sperret av stedet der skuddene falt, og skal i gang med nye kriminaltekniske undersøkelser, skriver Aftonbladet.

– Man har gjort noen ytterligere funn, sier Lars Byström ved politiet i Stockholm.

Hvor mange skudd som traff Torell, og hvor mange av politibetjentene som avfyrte sine tjenestevåpen, er ennå ikke kjent, men ifølge Aftonbladet skal skuddene ha vært avfyrt fra tre personer. Påtalemyndigheten har bekreftet at det er snakk om mer enn én betjent.

– Tre politibiler kom til stedet. Og det stemmer at det var utrykningspoliti som skjøt med skarpt, og at flere skudd ble avfyrt, sier Ulf Johansson, regionsjef i politiet, til SVT .

Ifølge Expressen skal syv tomhylser være synlige på bilder fra stedet. Anonyme politikilder opplyser imidlertid til Dagens nyheter at det kun skal ha blitt avfyrt to eller tre skudd.

Vanligvis én som skyter

Politikommissær i politiets nasjonale operative avdeling (NOA), Martin Lundin, sier til SVT at det vanligvis er én politibetjent som skyter.

– Men det forekommer situasjoner der flere politi skyter samtidig. Det kan bety at flere kjenner seg truet eller at man ser at en person er veldig truet, forteller Lundin.

Ifølge SVTs opplysninger skal Torell ha blitt truffet i magen av skuddene, og Lundin begrunner dette med at magen er et punkt på kroppen det er enkelt å treffe. I slike situasjoner kan stå om «hundredels sekunder innen du selv kan bli truffet», sier han.

Lundin mener også det å måtte handle raskt kan være medvirkende årsak til at det ikke ble oppfattet at Torell hadde Downs syndrom og funksjonsnedsettelser.

– Å håndtere personer med ulike diagnoser og psykiske problem inngår i politiets grunnutdanning. Men selvfølgelig er dette sikkert noe som man kanskje bør se nærmere på, sier han til Sveriges televisjon.

Ifølge Aftonbladet skal politibetjentene ha vært tilbake i arbeid fredag.

– De fullfører den planen som finnes. Er de skjemalagt til å jobbe, så jobber de. Har de fri, så har de fri, sier Byström til avisen.

Skal være et belastet område

Flere svenske medier melder at adressen der politiet støtte på Torell skal være belastet. Politiet skal ha hatt informasjon om at det bodde personer i området med koblinger til kriminelle miljøer, skriver SVT.

Påtalemyndigheten ønsker ikke å svare på om dette hadde noen innvirkning på utfallet av situasjonen.

– Det er av hensyn til etterforskningen, sier Karin Rosander, kommunikasjonsdirektør hos påtalemyndigheten, til VG.

Politiets innsatsstyrke kom også til stedet, men ifølge SVT skal dette ha skjedd etter at Torell allerede var skutt.

Klokken var 03.48 da politiet avfyrte de dødelige skuddene mot den ubevæpnede 20-åringen.