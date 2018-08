DØMT: Brock Turner avbildet da han ble registrert som seksualforbryter 6. september 2016. Foto: Greene County Sheriff's Office via AP

Voldtektsdømte Brock Turner tapte anken

Publisert: 09.08.18 02:44

UTENRIKS 2018-08-09T00:44:50Z

Den tidligere svømmeren ved Stanford universitet som ble dømt til seks måneders fengsel for å ha voldtatt en bevisstløs kvinne, har tapt anken.

Brock Turner-saken har skapt kraftige reaksjoner i USA , både da han ble idømt seks måneders fengsel for å ha voldtatt en bevisstløs kvinne, og da han slapp ut fra fengselet etter tre måneder.

Onsdag avgjorde en ankedomstol i California at Turner ikke får noen ny rettssak, og at dommen blir stående, melder AP .

Tre dommere var enstemmige i at han hadde fått en rettferdig rettssak. Det var i 2016 Turner, som den gang var student, ble dømt for seksuelt overgrep mot en overstadig beruset kvinne utenfor et såkalt «frat party» på universitetets område.

Dommen kom etter at to svenske studenter 18. januar 2015 syklet forbi lokalene til studentforeningen til Kappa Alpha på Stanford University i California. Der så de en ung mann som tvang seg på en kvinne, som lå urørlig på bakken.

Den unge mannen var Brock Turner, da 19 år gammel. Han var på den tiden svømmer på universitetslaget og hadde håp om å konkurrere i OL. De to svenskene grep inn og holdt igjen Turner til politiet ankom stedet. Kvinne, da 22, som studerte ved California-universitetet Santa Barbara, var delvis avkledd, bevisstløs og, ifølge politiet, overstadig beruset.

Dommen på seks måneders fengsel førte til at tidligere voldtektsofre og aktivister protesterte mot det de mente var en for kort straff. Faren til Turner, derimot, har sagt at hans sønn ikke burde vært satt i fengsel for det han kaller en «20 minutters handling».

Turner slapp ut av fengselet etter tre måneder på grunn av god oppførsel. Han har en prøvetid på tre år og vil stå oppført på en liste over seksualforbrytere resten av livet.

Saken skapte nasjonal oppmerksomhet rundt voldtektskultur på landets universiteter.

Under anken har Turners advokat argumentert for at det ikke var et samleie, men et «outercourse» eller «utevendigleie», siden han hadde alle klærne på da politiet ankom. Ifølge ABC News har advokaten også argumentert for at Turner ikke mente å voldta, og at det ikke er bevist uten tvil at Turner visste at kvinnen var bevisstløs. De tre dommerne i ankedomstolen var altså uenige i dette, og mente det var nok bevis til å opprettholde dommen.