STÅR PÅ SITT: Tidligere utenriksminister Boris Johnson nekter å si unnskyld etter å ha sammenlignet damer i burka med postbokser. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Boris Johnson i burka-bråk

Publisert: 09.08.18 00:04

UTENRIKS 2018-08-08T22:04:08Z

Statsminister Theresa May ber Boris Johnson si unnskyld etter å ha sammenlignet muslimske damer i burka med postkasser.

Tidligere utenriksminister Boris Johnson er av flere på den britiske høyresida fremdeles regnet som en potensiell ny statsminister, om Theresa May går av. Men den fargerike politikeren er i hardt være denne uken.

Bakgrunnen er at han på mandag skrev i Daily Telegraph at muslimske kvinner i burka ser ut som «postkasser».

Statsminister Theresa May, generalsekretær Brandon Lewis og lederen av det konservative partiet i Skottland, Ruth Davidson, har alle bedt Johnson om å si unnskyld.

Det nekter Johnson foreløpig å gjøre. Ifølge en kilde nær Boris står han på sitt:

– Det er tullete at disse synspunktene blir angrepet. Vi må si fra. Hvis vi ikke forsvarer liberale verdier gir vi opp grunn til reaksjonære og ekstremister, sier kilden i Johnsons krets til Financial Times .

Boris og burkaen

Theresa May fører an i angrepet. Johnson trakk seg fra hennes regjering i sommer, i protest mot Mays «myke» brexit-forslag.

– Vi må alle være forsiktige med språket og uttrykkene vi bruker. Noe av det Boris har sagt for å beskrive folks utseende har vært krenkende. Jeg mener at kvinner skal bestemme hvordan de kler seg, sier May til avisen .

Johnson har lenge vært kontroversiell innad i partiet, men etter den dramatiske avgangen som utenriksminister er flere høylytte i kritikken.

Blant de mest hardtslående kritikerne er tidligere partileder Baronesse Warsi, som sier at Johnsons uttalelser kan skape mer hat-kriminalitet.

Etter at han gikk av som utenriksminister har det også blitt spekulert i at Johnson posisjonerer seg for å bli partileder. Tidligere justisminister Dominic Grieve sier han vil forlate partiet om Johnson blir leder.

Støtte til Boris

I tillegg til et forsvar fra sine allierte i det konservative partiet, får Boris Johnson støtte blant annet fra kommentatoren Ross Clark i det innflytelsesrike konservative politikk- og kunstmagasinet The Spectator .

Han mener at hele konflikten trolig kan bli oppfattet som kunstig og virkelighetsfjern for britiske velgere.

Clark mener at hovedessensen av Johnsons innlegg gikk tapt i retorikken. Ifølge kommentatoren argumenterte Boris for at burkaen, niqab og andre religiøse plagg ikke burde forbys, som i Frankrike, Danmark og Østerrike.

Kollegaen Stephen Daisley i magasinet mener derimot at burka-bråket viser noe som i hans hode kan være langt mer bekymringsverdig.

Daisley argumenterer for at Johnson kan velge å bruke Trump som inspirasjonskilde i sitt evigvarende forsøk på å bli britisk statsminister. Han spekulerer i at Johnson kan anvende anti-muslismsk populisme, nå som han ikke lenger er bundet av reglene han var tøylet med som utenriksminister.