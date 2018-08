RUINER: Dette bygget huset tidligere en av avdelingene til Syrian Scientific Studies and Research Center. Dette bildet er tatt 14. april, på en pressetur arrangert av syriske myndigheter. USA, Storbritannia og Frankrikes luftangrep i april kom etter kjemiske angrep fra den syriske presidenten Bashar al-Assads regime. Foto: Louia Beshara/NTB scanpix

Mistenker Israel står bak drap på syrisk rakettforsker

Publisert: 08.08.18 00:30

Israels etterretningsminister vil ikke kommentere, men «ønsker hans død velkommen».

Lørdag smalt det i Masyaf i Syria , stedet der det syriske militærets forskningsorganisasjon har ett av sine aller viktigste bygg for utvikling av nye våpen.

Det var en bilbombe som gikk av, og to personer ble drept. Aziz Asbar, en av Syrias viktigste rakettforskere, var blant de drepte.

Hvem sto bak?

Asbar ledet en topphemmelig avdeling kalt Sector 4, som jobbet med å bygge en underjordisk våpenfabrikk, skriver New York Times . Han skal ha hatt fri tilgang til presidentpalasset i Damaskus, og samarbeidet nært med både syriske og iranske myndigheter.

Syriske myndigheter og den libanesiske militsgruppen Hizbollah var begge kjapt ute med å anklage Israel . Ifølge New York Times har den israelske etterretningstjenesten Mossad overvåket Asbar i lang tid, og en sentralt plassert kilder bekrefter overfor avisen at Mossad plantet bilbomben.

– Ønsker hans død velkommen

Israels etterretningsminister Yisrael Katz gleder seg over attentatet på den syriske rakettforsker, skriver NTB.

– Forutsatt at vår informasjon om mannens aktiviteter er korrekt, og at han bidro til utviklingen av kjemiske våpen og langdistansemissiler som kunne ramme Israel, ønsker jeg hans død velkommen, sier Katz.

Katz vil ikke kommentere om Israel står bak attentatet.

– Vi kommenterer selvsagt ikke slike meldinger, sier han.

Krigen i Syria Konflikten i Syria begynte i mars 2011 da fredelige demonstrasjoner mot president Bashar al-Assad ble slått ned med hard hånd.

Opposisjonen grep etter hvert til våpen, og i løpet av 2012 utviklet det seg til full borgerkrig.

En rekke ulike opprørsgrupper, mange av dem med støtte fra andre land i regionen og Vesten, har siden kjempet mot regimet og til dels også mot hverandre.

Assad-regimet får støtte fra Russland, Iran og libanesiske Hizbollah.

En USA-ledet koalisjon har siden 2014 bombet IS og støtter den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria, mens tyrkiske regjeringsstyrker har kriget mot både mot IS og kurdisk milits.

Syriske regjeringsstyrker og deres allierte har det siste året gjenerobret store områder fra opprørere, sist i Damaskus og hovedstadens forsteder.

En rekke opprørsgrupper er fortsatt aktive i landet, flere av dem ligger i krig med hverandre.

Krigen i Syria har ifølge den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) hittil kostet over 350.000 mennesker livet.

Syria hadde før krigen 23 millioner innbyggere. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har registrert over 5 millioner syriske flyktninger i andre land og anslår at ytterligere 6,3 millioner er på flukt inne i Syria.

FNs forsøk på å få i stand en politisk løsning har så langt ikke ført noen vei. Kilde: NTB

Står bak flere attentater

Det er ikke første gang Israel har blitt mistenkt for å stå bak attentater på viktige personer i andre lands våpenproduksjon. Dette var det fjerde attentatforsøket på tre år, skriver New York Times .

I 2007 påsto Syria at Israel sto bak en eksplosjon i Syrian Scientific Studies and Research Centers avdeling i Al Safir. 15 syrere og et uvisst antall iranere døde.

På 1950-tallet forsøkte Mossad flere ganger å drepe tyske forskere som bygde raketter for Egypt. Flere hadde jobbet for Hitler, og prosjektet ble til slutt stoppet ved hjelp av interne agenter rekruttert av Mossad.

På 1970-tallet drepte Mossad en egyptisk forsker og to irakere som jobbet med et atomprosjekt for Saddam Hussein. Israel ødela Iraks atomreaktor i 1981, og i 1990 drepte to Mossad-agenter en kanadisk ingeniør som jobbet med en superkanon for Irak.

De siste årene skal Mossad ha stått bak flere attentater på iranere og syrere, og Israel har utført mer enn hundre luftangrep mot mål i Syria siden 2012, skriver The Washington Post .

Truer våpenhvile

Syria og Israel har vært i krig siden 1967, da Israel okkuperte Golanhøydene. Våpenhvilen mellom landene har vart siden 1974, men denne kan være truet av syriske soldaters tilstedeværelse i regionen etter at opprørerne som har hatt kontroll over området overga seg forrige uke.

Det hjelper ikke på naboskapet at Iran har en stadig større tilstedeværelse i Syria. Israel står fast på at de vil gjøre hva enn de mener må til for å forhindre at Iran får permanent fotfeste i Syria.

Tzachi Hanegbi, Israels minister for regionalt samarbeid, er bekymret for at Iran får mulighet til å utføre rakettangrep på syrisk jord.

– Det vi har lagt ned som en rød linje er militær intervensjon og forskansning fra Iran i Syria, og ikke nødvendigvis på vår grense, sa han til Israel Radio forrige uke.